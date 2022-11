El Fútbol Regional define sus zonas, este miércoles 9. Los equipos Brinkmanenses con chances de seguir

0 0

El Fútbol Regional de la Liga de San Francisco, cierra la fase de zonas. De acuerdo al reglamento, clasifica a la siguiente instancia el primero de cada grupo y los dos equipos mejor clasificados en el segundo lugar.

En el caso de San Jorge está ubicado en el segundo lugar y juega ante Unión de Alicia, rival directo; el equipo «Santo» hoy estaría clasificando junto a Nueve de Morteros de la Zona E.

Por su parte Centro Social cierra con el puntero Cultural de Arroyito; el «Rojinegro» deberá ganar por cualquier diferencia para clasificar. Otro resultado lo deja afuera.

Posiciones

Partidos 6º y última fecha

Zona A: Unión vs. Fundación San Jorge; Atl. Sta. Rosa vs. Independiente.

Zona B: Sp. Belgrano LP vs. Almafuerte; 9 Julio Freyre vs. Antártida.

Zona C: Cult. La Francia vs. AD El Arañado; Soc. Brinkmann vs. Cult. Arroyito.

Zona D: Soc. Altos de Chipión vs. Sportivo Belgrano; Huracán vs. Pueblos Unidos.

Zona E: 9 Julio de Morteros vs. Cultural La Para; Rivadavia vs. Granaderos.

Zona F: Tiro Federal vs. Atl. Belgrano; Soc. Sp. Devoto vs. Filodramático.

