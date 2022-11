Día Nacional de lucha contra el Grooming

0 0

El Día Nacional de la Lucha contra el grooming es el 13 de noviembre, pero el compromiso para asegurar un entorno más seguro en Internet y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea de los 365 días del año.

El Grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por una persona adulta con el objetivo de ganarse la amistad de una niño, niña o joven, con el fin de disminuir las inhibiciones e influir sobre ella o sobre él para que realice acciones de índole sexual.

Los adultos que realizan Grooming suelen generar un perfil falso en una red social o sala de chat haciéndose pasar por un chico o una chica y buscando generar confianza para poder entablar una relación con el niño o niña que quieren acosar.

Ante estas problemáticas, se requiere continuar profundizando acciones para fomentar un uso responsable de las redes por parte de los niños, niñas y jóvenes y así como también brindar la información necesaria para detener cualquier tipo de situación que vulnere sus derechos, como ser el grooming u otro tipo de maltrato.

Consejos si sucede una situación de grooming:

• Hablar con tu hijo/a, acompañalo/a en este proceso sin culparlo/a ni cuestionarlo/a.

• No borres ningún contenido de la computadora o teléfono celular.

• No denunciar al perfil acosador en la red social o plataforma web.

• No amenaces, increpes o mantengas una conversación con el abusador.

• Denuncialo llamando al 134

Mas información:

