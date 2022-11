Maxi-Voley: Cultural de La Paquita se quedo con el 1

0 0

Se jugó la Copa de Oro, del Torneo Clausura del Maxi Voley en la localidad de San Guillermo. Fue la última competencia del año deportivo.

Los resultados consagraron a Cultural La Paquita. La final la ganó ante Unión.

Resultados Fase Clasificatoria

–Zona 1: Unión San Guillermo 2 vs. Tiro Federal Rojo 0; Tiro Federal Verde 2 vs. Tiro Federal Rojo 1 y Unión San Guillermo 2 vs. Tiro Federal Verde 0.

–Zona 2: Cult. La Paquita 2 vs. Centro Social Rojo 0; San Jorge Brk 2 vs. Centro Social Rojo 0 y Cult. La Paquita 2 vs. San Jorge Brk. 0.

5° Y 6° Puesto

-Tiro Federal Rojo 2 vs. Centro Social Rojo 1

3° Y 4° Puesto

-Tiro Federal Verde 2 vs. San Jorge Brk. 1

Final

-Cult. La Paquita 2 vs. Unión San Guillermo 0

Tabla Final

1° Cultural de La Paquita

2° Unión de San Guillermo

3° Tiro Federal Verde

4° San Jorge de Brinkmann

5° Tiro Federal Rojo

6° Centro Social Rojo

