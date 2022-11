Desde el Centro de Salud, la Dra. Laura Cravero aconseja para prevenir por el Dengue

0 0

Read Time: 31 Second

En el comienzo de la Campaña de Prevención del Dengue, la Dra. Laura Cravero brindó una serie de recomendaciones, ante la llegada de los primeros calores.

En esta época, con las altas temperaturas, proliferan los mosquitos, que son los vectores de esta enfermedad.

El pico de casos se dió en el año 2019, luego se pudo controlar con mucha campaña realizada, y luego con la llegada del covid, hizo que se corriera la atención; no obstante destacó la Profesional que no hay casos activos, por ello se pretende hacer prevención para que no retorne.

Video nota Dra. Laura Cravero

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn