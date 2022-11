Laspiur se suma a Red Asistencial de la Adicciones de Córdoba-RAAC

0 0

La localidad Saturnino M. Laspiur se sumó a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC). De este modo, el departamento de San Justo totaliza 12 centros de atención impulsados por laSecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones y los gobiernos locales.

El acto de apertura se llevó a cabo en la Asociación Mutual S. M. Laspiur, con la presencia del secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker, junto al legislador, Ramón Giraldi; el intendente de la localidad Fernando Coassolo; y las referentes del Centro, Yamila Depetris, Betiana Piccino y Victoria Sterpone.

A nivel provincial, ya hay más de un centenar de centros puestos en marcha para atender esta problemática. En esta caso, luego de la inauguración se realizó un encuentro entre los funcionarios, las referentes del centro y el público presente, en el cual se encontraban instituciones locales y vecinos que plantearon sus inquietudes y dudas respecto a la temática de las adicciones.

El secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba, Darío Gigena Parker, agradeció al intendente la decisión de avanzar con esta iniciativa.Yagregó: “Aquí hay un trabajo comunitario al que nosotros queremos contribuir, no podemos reemplazar a una familia, o a un profe de club, o a una fuerza de seguridad, pero podemos constituir fuerzas de apoyo, hacer que la tarea sea sinérgica con el trabajo de prevención”.

En tanto, el intendente Coassolo agradeció el apoyo brindado por la Provincia y la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. “Yo siempre traté de luchar en contra de la comercialización de drogas, denunciando, informando para que vengan, investiguen, allanen, si bien los resultados fueron positivos, me di cuenta que no era la forma para ayudar a los chicos que era lo que yo quería. Lo estaba haciendo equivocadamente por no conocer en la materia, y nunca es tarde para dar un paso, y tratar de otra forma a esta problemática”, afirmó.

Por su parte, el legislador Ramón Giraldi, expresó su entusiasmo por sumar un nuevo centro RAAC para hacer frente a la problemática en la localidad: “Tenemos que dar un mensaje concreto, nos tenemos que unir para decirle a la sociedad que hay que decirle no a la droga, al alcohol y si a la libertad. Hay que trabajar con los jóvenes que se merecen un mejor futuro.”

Cabe destacar que este nuevo dispositivo se encuentra en el nivel 1 de la RAAC y realizará acciones de prevención en la comunidad y acompañamiento a las familias.

El nuevo centro preventivo está ubicado en Centro de Salud Municipal – General Paz 191. El teléfono de contacto es 03533-15589191 y atienden lunes (de 15 a 19) y miércoles (de 8 a 12).

En el marco del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, la estructura de la RAAC continúa extendiéndose en todo el territorio cordobés. Más información en www.secretariadeadicciones.com.

La RAAC en el departamento San Justo

Altos de Chipión. Atiende los días miércoles, de 13 a 15 hs. y jueves, de 16 a 18 hs. Ubicado en calle Belgrano s/n. Teléfono: 356249333.

Arroyito. Atiende de lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hs. Ubicado en calle Peñaloza 1060. Teléfono 03576 454611.

Balnearia. Atiende de lunes a jueves, de 17 a 19 hs. Ubicado en Bv. Jorge Bosco. Teléfono: 3563 40-1455. Redes: @raac_balnearia

Brinkmann. Atiende los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12 hs y martes y jueves de 8 a 15 hs. ubicado en Bv. Belgrano esquina Averaldo Giacosa. Teléfono: 3562 400969.

El Tío. Atiende los viernes, de 8 a 16 hs. Ubicación: 15 de Octubre N° 532. Teléfono: 3576 464033.

Freyre. Atiende los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 hs. Ubicado en General Paz esq. Independencia. Teléfono: 3564 649419.

La Francia. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 13 hs. Ubicado en Ruta N° 19 s/n – Hospital Municipal Dr. Amancio Rodríguez Álvarez. Teléfono: 3564 471005

Las Varillas. Atiende de lunes a viernes, de 7 a 13 hs. Ubicado en Tucumán esq. Urquiza. Teléfono: 03533 456882.

Marull. Atiende de lunes a viernes, de 7 a 13 hs. Ubicación en Sáenz Peña 541. Teléfono: 3563 409852.

Porteña. Atiende los martes, 9 a 13 hs. y los jueves, de 15 a 19 hs. Ubicado en el Hospital Municipal de Porteña, calle Alvear esquina San Luis. Teléfono: 03564 450100.

Tránsito. Atiende los lunes, de 7 a 10 hs. y miércoles y jueves, de 14 a 17 hs. Ubicado en dispensario municipal «Elisa Amaya de Malccon»- Sarmiento 56. Teléfonos: 03576 492433 y 3576 650123. Redes: @munitransito

