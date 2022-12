Industria: Entregaron Premios al Comercio «Manuel Belgrano»

0 0

El Ministerio de Industria, Comercio y Minería, a través de la Secretaría de Comercio, entregó el pasado 16 de diciembre, los Premios al Comercio “Manuel Belgrano” de Córdoba, con el objetivo de visibilizar la actividad comercial de Córdoba en general y distinguir a aquellos que se destaquen en algunos aspectos.

Una iniciativa del Gobierno de la Provincia en conjunto con la Cámara de Comercio de Córdoba y la Federación Comercial de Córdoba – FEDECOM –, que reconoce y valora a los comerciantes de toda la Provincia que hayan tenido un desempeño destacado durante el año.

El acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Córdoba, fue presidido por el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, quien felicitó a todos los premiados e indicó que “el comercio es, junto con los servicios, el sector económico que más fortalece a nuestra Provincia por eso queremos rendirles homenaje por el mérito y el esfuerzo para innovar, reinventarse y sostenerse pese a las dificultades”.

Para esta 10° edición se presentaron más de 200 proyectos de toda la Provincia que fueron evaluados por un Comité que determinó a los destacados 2022, en las

categorías: para Interior y Capital de Comercio del Año, Comercio Joven, Comercio Electrónico y Comercio con Trayectoria. Además, se distinguieron cuatro comercios que han hecho historia en su rubro.

Distinciones Especiales

Comercio de Economía Circular: Anita Vintage Muebles y Deco de Villa María.

de Villa María. Reconversión Estratégica Empresarial: Roldán Online, de Jesús María.

de Jesús María. Comercio Circular y Sustentable : Laura Posada Estilo, de Córdoba

de Córdoba Inversión y Visión Estratégica Empresarial: Cordiez, de Córdoba

Categoría Comercio del Año

Primer Premio Interior: Roberto Gentile S.A., de Río Cuarto

de Río Cuarto Primer Premio Capital: Ecoclean, de Córdoba

de Córdoba Primera Mención Interior: Expreso Biletta S.R.L, de Río Tercero

de Río Tercero Primera Mención Capital: Vidón Bar, de Córdoba

de Córdoba Segunda Mención Interior: Portal del Constructor, de Embalse

de Embalse Segunda Mención Capital: Pinturas Paclín, de Córdoba

Categoría Comercio Joven

Primer Premio Interior; El Mate, Almacén de Yerba Mate, de Jesús María

de Jesús María Primer Premio Capital: Oye la Galleta, de Córdoba

de Córdoba Primera Mención Interior: Experto, de Santa María de Punilla

de Santa María de Punilla Primera Mención Capital: Eco Sacur, de Córdoba

de Córdoba Segunda Mención Interior: Elixir Beauty Hair, de Santa Rosa de Calamuchita

de Santa Rosa de Calamuchita Segunda Mención Capital: Espacio Instrumenta, de Córdoba

Categoría Comercio Electrónico

Primer Premio Interior: Langosta, de Villa María

de Villa María Primer Premio Capital: Merlino S.R.L, de Córdoba

de Córdoba Primera Mención Interior: Madaro, de San Francisco

de San Francisco Primera Mención Capital: Baby Back, de Córdoba

de Córdoba Segunda Mención Interior: Botones y Algo Más, de Sinsacate

de Sinsacate Segunda Mención Capital: CrossOver Comics Store, de Córdoba

Categoría Comercio con Trayectoria

Primer Premio Interior: Confitería Ideal , de Río Cuarto

, de Río Cuarto Primer Premio Capital: Giraudo Equipamiento, de Capital

de Capital Primera Mención Interior: Casa Vila, de Villa María

de Villa María Primera Mención Capital: Saltanovich, de Capital

de Capital Segunda Mención Interior: Carnes del Centro, de Ucacha

de Ucacha Segunda Mención Capital: Tienda los Ángeles, de Córdoba

Tras la entrega de los Premios, Accastello señaló: “Hemos aprendido mucho al lado de ustedes, en cada iniciativa que han generado el comercio y las PyMEs, que se transformaron en políticas de estado y propósitos comunes”, y explicó que Córdoba es la única provincia que, por iniciativa de la Cámara de Comercio de Córdoba, reduce el 50% de ingresos brutos sobre el incremental del empleo y de recursos que pueda facturar una PyME.

Luego, el Ministro mencionó el trabajo que junto a FEDECOM y CAME para concretar los Centros Comerciales a Cuelo Abierto, e hizo referencia al Hecho en Córdoba, al OfertÓN, al comercio digital y a la mujer en relación a la producción.

“Las iniciativas de ustedes no nos duelen, nos impulsan; las críticas de ustedes no nos lastiman, nos proyectan. Córdoba no tiene temor a que opinemos diferente. Córdoba impulsa el diálogo”, dijo Accastello y agradeció a todos los comerciantes por lo que hacen por las comunidades, las más pequeñas y las más grandes, de cada rincón de la Provincia.

Asimismo, hicieron uso de la palabra, el Secretario de Comercio; Juan Pablo Inglese; el Presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale, y el Presidente de FEDECOM, Ezequiel Cerezo.

Estuvieron también presentes, el ministro de Trabajo, Omar Sereno; la secretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi; el secretario de Nuevas Tecnologías, Federico Sedevich; y el presidente Córdoba Cultura, Raúl Sansica.

