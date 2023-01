Liga Argentina de Basquet: San Isidro tiene agenda para todo el mes de enero

0 0

San Isidro de San Francisco, se prepara para una nueva temporada de la Liga Argentina de Basquet.

El próximo domingo 8 de enero se reinicia la Fase Regular. El equipo Sanfrancisqueño jugó 16 partidos, ganó 14 y perdió solo 2.

Fixture del mes de enero

08/01/2023 – San Isidro Vs. Barrio Parque

12/01/2023 – Tucumán Basquet Vs. San Isidro

14/01/2023 – Salta Basket Vs. San Isidro

16/01/2023 – Montmartre Vs. San Isidro

20/01/2023 – San Isidro Vs. Rivadavia (Mza)

23/01/2023 – Dep. Norte Vs. San Isidro

29/01/2023 – Echague Vs. San Isidro

Fuente: Diario Sports San Francisco

