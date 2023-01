El Torneo Nacional de Baby Fútbol comienza su segunda etapa

0 0

Read Time: 47 Second

La 46° edición del Nacional de Baby Fútbol de San Francisco, ingresa en una nueva etapa. Comienza la segunda instancia, con los clasificados en las distintas zonas.

Ahora se conforman siete zonas de cuatro equipos cada uno.

Zonas

Zona 1: El Faisán

El Faisán

Defensores de Frontera

Colón de Colonia Caroya

El Trébol

Zona 2: Estrella del Sur

Estrella del Sur

Deportivo La Para

Sportivo Balnearia

20 de Junio – 21 de Septiembre

Zona 3: Deportivo Oeste

Deportivo Oeste

Flecha de Plata

Los Andes

Colón de Santa Fe

Zona 4: DMD Freyre

DMD Freyre

Alem

Deportivo Norte

20 – 21

Zona 5: General Savio

General Savio

Deportivo Josefina

Ituzaingó

Niño Feliz de La Tordilla

Zona 6: CD River

River

2 de Abril

Belgrano

Tiro y Gimnasia

Zona 7: Tarzanito

Tarzanito

Barrio Jardín

Los Albos

Barrio Cabrera

Copa Estímulo:

Cancha de Belgrano

20:30Hs: La Playosa vs Deportivo Sebastián

21:20Hs: Granaderos de Castelar vs Sociedad Sportiva Devoto

22:00Hs: Antártida Argentina vs Infantil Xeneize

23:20Hs: 9 de Julio vs Granaderos de Las Varas

Cancha de Infantil Xeneize

Jueves 20:30Hs: Sportivo Santa Clara vs Colauco de Chile

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn