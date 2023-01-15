Espectacular cierre del Sorteo de la Promoción «Sueño Celeste» de Nueve de Julio de Morteros

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Una multitud acompañó la noche del sábado, el gran Sorteo Final de la Promoción «Sueño Celeste» de Asociación Deportiva Nueve de Julio de Morteros.
El clima fue ideal para la vuelta de los sorteos presenciales, a partir que las anteriores ediciones se tuvo que realizar de manera virtual por la pandemia.
Fue un reencuentro, y una noche de mucha alegría, para cientos de adherentes a la Promición que celebró sus 20 años ininterrumpidos.
El premio mayor fue de 10 millones de pesos, que tuvo como ganador a Daniel Risso de la ciudad de Suardi, Provincia de Santa Fe.
Información Redes Sociales Sueño Celeste
Foto: Radio Centro Morteros
GANADORES DEL EVENTO FINAL
GANADORES SORTEO 25
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 10.000.000
|22.903
|RISSO DANIEL
|SUARDI
GANADORES SORTEO 24
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 3.000.000
|24.646
|BARRETTO WALTER RAFAEL
|MORTEROS
|2
|$ 100.000
|23.042
|CANO JUAN MARCELO
|ROSARIO DEL SALADILL
|3
|$ 100.000
|23.049
|VALDEZ MARTA OLGA
|4
|$ 100.000
|23.068
|SUAID ROSA
|PINTO
|5
|$ 100.000
|23.267
|ROMERO CLAUDIO LUIS
|SEBASTIAN ELCANO
GANADORES SORTEO 23
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 2.000.000
|26.614
|RIVAROSA JULIANA
|SALTA
|2
|$ 100.000
|972
|ESCUDERO EMANUEL
|LAS VARILLAS
|3
|$ 100.000
|26.617
|LEDESMA LEONARDO
|BANDERA
|4
|$ 100.000
|26.626
|MONTENEGRO EDIVERTO OSCAR
|VILLA TRINIDAD
|5
|$ 100.000
|19.525
|PEREYRA CLAUDIO RAMON
|SEBASTIAN ELCANO
GANADORES SORTEO 22
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 1.500.000
|1.970
|ZAFFALON ESTELA MARIA
|HERSILIA
|2
|$ 100.000
|1.958
|VELAZQUEZ ANA MARIA
|ARRUFO
|3
|$ 100.000
|1.959
|ELIA ANA MARIA
|SAN CRISTOBAL
|4
|$ 100.000
|2.890
|CORTES RAMONA ESTELA
|SUARDI
|5
|$ 100.000
|18.520
|DIAZ GUSTAVO NAHUEL
|SAN CRISTOBAL
GANADORES SORTEO 21
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 1.000.000
|11.468
|ÑAÑEZ ANA MARIA
|MORTEROS
|2
|$ 80.000
|11.467
|CRAVERO NICOLAS
|LAS VARILLAS
|3
|$ 80.000
|11.469
|HERRERA NADIA VANESA
|PORTE¥A
|4
|$ 80.000
|11.924
|PAJON JUAN CARLOS
|HERRERA
|5
|$ 80.000
|21.185
|CAMPOS LUIS
|RAFAELA
GANADORES SORTEO 20
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 1.000.000
|15.578
|OBREGON NICOLAS
|SUSANA
|2
|$ 80.000
|9.502
|DANNA MARCELO EDGARDO
|SUARDI
|3
|$ 80.000
|9.797
|MININEL GRACIELA
|SAN GUILLERMO
|4
|$ 80.000
|8.480
|ROLDAN LILIANA BEATRIZ
|SAN GUILLERMO
|5
|$ 80.000
|20.310
|LUDUEÑA AGUSTIN
|BRINKMANN
GANADORES SORTEO 19
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 800.000
|2.724
|BALBUENA DAVID
|CLUCELLAS
|2
|$ 70.000
|2.682
|LEIVA ANA MARIA
|SAN GUILLERMO
|3
|$ 70.000
|2.683
|LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO
|SAN GUILLERMO
|4
|$ 70.000
|2.696
|OCHOA ESTEBAN
|COLONIA MARINA
|5
|$ 70.000
|20.148
|NORIEGA CARLA
|CAYASTA
GANADORES SORTEO 18
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 800.000
|26.161
|PLENCOVICH GRISELDA ELIZABETH
|VILLA DEL TOTORAL
|2
|$ 70.000
|19.216
|HERRERA CLAUDIA E.
|COLONIA DORA
|3
|$ 70.000
|26.146
|MARQUEZ JESUS DARIO
|AVELLANEDA
|4
|$ 70.000
|26.147
|BARRIONUEVO CAROLINA
|CA¥ADA DE LUQUE
|5
|$ 70.000
|26.151
|GANEM CESAR ELIAS
|PINTO
GANADORES SORTEO 17
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 800.000
|23.481
|MONTICONE GERALDINE
|BRINKMANN
|2
|$ 70.000
|18.286
|NICOLA SILVIA ANA
|SEEBER
|3
|$ 70.000
|18.293
|PONS MARIA FERNANDA
|BRINKMANN
|4
|$ 70.000
|18.469
|ANRIQUE ELSA DEL VALLE
|SEBASTIAN ELCANO
|5
|$ 70.000
|20.205
|QUIROS JUAN IGNACIO
|SANTO DOMINGO
GANADORES SORTEO 16
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 800.000
|14.747
|GIORGIS CARLOS SANTIAGO
|MORTEROS
|2
|$ 70.000
|14.745
|GIACINTI HECTOR DANIEL
|JESUS MARIA
|3
|$ 70.000
|14.774
|ZAFFALON ROSA JUANA
|MORTEROS
|4
|$ 70.000
|15.173
|HUENZ NILDA ESTHER
|VILLA DE MARIA
|5
|$ 70.000
|15.628
|TORRETTA NESTOR PABLO
|MORTEROS
GANADORES SORTEO 15
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|7.205
|PEREYRA ENZO DANIEL
|VILLA DEL TOTORAL
|2
|$ 50.000
|7.208
|MERLO DAMIAN ALEJANDRO
|LA PAQUITA
|3
|$ 50.000
|7.263
|GARCIA MARIA FERNANDA
|MORTEROS
|4
|$ 50.000
|8.229
|ROLDAN CELESTINA DELIA
|ARRUFO
|5
|$ 50.000
|9.559
|DEPETRIS ENRIQUE PEDRO
|VILLA TRINIDAD
GANADORES SORTEO 14
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|15.126
|ALMADA SOFIA LORENA
|SUSANA
|2
|$ 50.000
|15.135
|TISSERA JULIO OSCAR
|ONCATIVO
|3
|$ 50.000
|15.171
|LEVRAND ESTELA
|PALACIOS
|4
|$ 50.000
|18.083
|MAGALLAN SILVANA FERNANDA
|MORTEROS
|5
|$ 50.000
|21.359
|ALBRETCH HEBE LUISA
|FELICIA
GANADORES SORTEO 13
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|9.683
|ORSINI WITERMAN LUIS
|MORTEROS
|2
|$ 50.000
|9.526
|ALMARAZ MARIO ALBERTO
|CERES
|3
|$ 50.000
|9.528
|GOROSITO MERCEDES PETRONA
|MORTEROS
|4
|$ 50.000
|9.562
|DEMARCO JUAN JOSE
|MORTEROS
|5
|$ 50.000
|12.844
|PINTO OSVALDO MARIO
|SAN JOSE DE LA DORMI
GANADORES SORTEO 12
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|350
|COSTAMAGNA LUIS
|SACANTA
|2
|$ 50.000
|358
|ESPAÑOL GENARO OSVALDO
|GANCEDO
|3
|$ 50.000
|387
|SOFEMA S.A.S.
|SAN FRANCISCO
|4
|$ 50.000
|5.172
|ALISIO GABRIEL CESAR
|BRINKMANN
|5
|$ 50.000
|4.678
|DALMASSO OMAR EDUARDO
|SAN GUILLERMO
GANADORES SORTEO 11
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|19.825
|CRUZ MAURICIO
|MORTEROS
|2
|$ 50.000
|3.831
|BUSTOS ROMINA BEATRIZ
|MANFREDI
|3
|$ 50.000
|19.765
|SANTILLANA LIDIA IRMA
|EMILIA
|4
|$ 50.000
|19.770
|TROGOLO MARISA CAROLINA
|MORTEROS
|5
|$ 50.000
|21.001
|CANELO CRISTIAN
|LAS VARILLAS
GANADORES SORTEO 10
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|15.482
|RIVOIRA LUIS FERNANDO
|PORTE¥A
|2
|$ 50.000
|14.186
|ARIAS SILVIA MARIELA
|MORTEROS
|3
|$ 50.000
|14.195
|VILLARROEL NORMA GLADYS
|MORTEROS
|4
|$ 50.000
|14.328
|MEDINA PATRICIA
|LA PARA
|5
|$ 50.000
|18.407
|VALES MARIA LUISA
|COLONIA DORA
GANADORES SORTEO 9
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|10.586
|MARITANO JUAN PABLO
|OLIVA
|2
|$ 50.000
|10.479
|SILVA GUSTAVO ENRIQUE
|VERA
|3
|$ 50.000
|10.481
|FARIAS ELINA MARISEL
|PINTO
|4
|$ 50.000
|11.556
|PONCE CELINA SIRIACA
|BANDERA
|5
|$ 50.000
|22.657
|CALIGARIS LUCIANA
|HUMBERTO 1RO.
GANADORES SORTEO 8
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|16.779
|BOSCHETTO YANINA MARIANA
|MORTEROS
|2
|$ 50.000
|2.327
|SOMAVILLA MARCELO JORGE
|CORDOBA
|3
|$ 50.000
|16.790
|BERTICHE EZEQUIEL
|BANDERA
|4
|$ 50.000
|16.856
|CASTILLO VANESA
|RAFAELA
|5
|$ 50.000
|17.027
|UGARTE WALDO
|BRINKMANN
GANADORES SORTEO 7
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|15.115
|WELLIG BEATRIZ ADELA
|TACURAL
|2
|$ 50.000
|15.123
|LEDESMA SANDRA DEL VALLE
|MORTEROS
|3
|$ 50.000
|15.137
|RUI EDITA ROSA
|MORTEROS
|4
|$ 50.000
|16.453
|CAPELLINO RUBEN DARIO
|HUMBERTO 1RO.
|5
|$ 50.000
|25.148
|MOSQUEDA NORMA BEATRIZ
GANADORES SORTEO 6
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|10.086
|GAMARRA SUSANA MABEL
|SUARDI
|2
|$ 50.000
|10.082
|PIERONI MARIA TERESA
|MORTEROS
|3
|$ 50.000
|10.131
|ESPINOZA DANIEL
|RAFAELA
|4
|$ 50.000
|10.707
|BOSSA RENE RAUL
|OLIVA
|5
|$ 50.000
|16.232
|PEREA RAMON ALBERTO
|MECHONGUE
GANADORES SORTEO 5
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|21.077
|VINCENTI CLELIA ESTHER
|MORTEROS
|2
|$ 50.000
|2.687
|MOLINA IRMA BEATRIZ
|ARRUFO
|3
|$ 50.000
|21.065
|LOPEZ VICTOR
|LA RUBIA
|4
|$ 50.000
|21.286
|BANEGAS PAULA MARICEL
|VILLA TRINIDAD
|5
|$ 50.000
|12.031
|ARGAÑARAS PABLO CESAR
|SAN GUILLERMO
GANADORES SORTEO 4
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|2.021
|TORRES ALVECIA ESTHER
|ARRUFO
|2
|$ 50.000
|24.702
|BRAIDA SERGIO
|BRINKMANN
|3
|$ 50.000
|24.705
|ACASTELLO ETHEL MARIA
|MORTEROS
|4
|$ 50.000
|25.261
|DELFINO FABRICIO JOSE
|SUARDI
|5
|$ 50.000
|19.834
|SOLIS EVELIN ALEXANDRA
|SAN JOSE DE LA DORMI
GANADORES SORTEO 3
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|4.924
|GENTA MARIO GABRIEL
|LA FRANCIA
|2
|$ 50.000
|4.925
|FRANGANILLO ROSANA DEL VALLE
|MORTEROS
|3
|$ 50.000
|4.970
|BERTOLIN JOSE
|RAFAELA
|4
|$ 50.000
|5.620
|BARRAZA ANTONIO ROBERTO
|LAS PE¥AS
|5
|$ 50.000
|23.386
|CARDOZO MABEL
|QUIMILI
GANADORES SORTEO 2
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|8.687
|WEPPLERJOSE MARIA
|RAFAELA
|2
|$ 50.000
|8.685
|ROTELA NELIDA BEATRIZ
|COLONIA ALDAO
|3
|$ 50.000
|8.852
|ARANDA ELIDA ISABEL
|SUARDI
|4
|$ 50.000
|10.122
|CORIA TAMARA CELESTE
|CHARATA
|5
|$ 50.000
|12.722
|ORONADO ROMINA
|SAN FRANCISCO
GANADORES SORTEO 1
|ORDEN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|1
|$ 500.000
|10.380
|TORRETTA NORMA
|MORTEROS
|2
|$ 50.000
|9.070
|BASUALDO OLGA
|BRINKMANN
|3
|$ 50.000
|21.945
|STERREN ANDREA
|SAN GUILLERMO
|4
|$ 50.000
|11.438
|CLEMENTE DANIEL FERNANDO
|PORTE¥A
|5
|$ 50.000
|25.110
|ROBERTO VALENTINA
|MORTEROS
Happy
0
0 %
Sad
0
0 %
Excited
0
0 %
Sleepy
0
0 %
Angry
0
0 %
Surprise
0
0 %