Espectacular cierre del Sorteo de la Promoción «Sueño Celeste» de Nueve de Julio de Morteros

Universal Medios admin 23 segundos ago
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Una multitud acompañó la noche del sábado, el gran Sorteo Final de la Promoción «Sueño Celeste» de Asociación Deportiva Nueve de Julio de Morteros.

El clima fue ideal para la vuelta de los sorteos presenciales, a partir que las anteriores ediciones se tuvo que realizar de manera virtual por la pandemia.

Fue un reencuentro, y una noche de mucha alegría, para cientos de adherentes a la Promición que celebró sus 20 años ininterrumpidos.

El premio mayor fue de 10 millones de pesos, que tuvo como ganador a Daniel Risso de la ciudad de Suardi, Provincia de Santa Fe.

Información Redes Sociales Sueño Celeste

Foto: Radio Centro Morteros

GANADORES DEL EVENTO FINAL

GANADORES SORTEO 25

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 10.000.00022.903RISSO DANIELSUARDI

GANADORES SORTEO 24

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 3.000.00024.646BARRETTO WALTER RAFAELMORTEROS
2$ 100.00023.042CANO JUAN MARCELOROSARIO DEL SALADILL
3$ 100.00023.049VALDEZ MARTA OLGA
4$ 100.00023.068SUAID ROSAPINTO
5$ 100.00023.267ROMERO CLAUDIO LUISSEBASTIAN ELCANO

GANADORES SORTEO 23

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 2.000.00026.614RIVAROSA JULIANASALTA
2$ 100.000972ESCUDERO EMANUELLAS VARILLAS
3$ 100.00026.617LEDESMA LEONARDOBANDERA
4$ 100.00026.626MONTENEGRO EDIVERTO OSCARVILLA TRINIDAD
5$ 100.00019.525PEREYRA CLAUDIO RAMONSEBASTIAN ELCANO

GANADORES SORTEO 22

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 1.500.0001.970ZAFFALON ESTELA MARIAHERSILIA
2$ 100.0001.958VELAZQUEZ ANA MARIAARRUFO
3$ 100.0001.959ELIA ANA MARIASAN CRISTOBAL
4$ 100.0002.890CORTES RAMONA ESTELASUARDI
5$ 100.00018.520DIAZ GUSTAVO NAHUELSAN CRISTOBAL

GANADORES SORTEO 21

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 1.000.00011.468ÑAÑEZ ANA MARIAMORTEROS
2$ 80.00011.467CRAVERO NICOLASLAS VARILLAS
3$ 80.00011.469HERRERA NADIA VANESAPORTE¥A
4$ 80.00011.924PAJON JUAN CARLOSHERRERA
5$ 80.00021.185CAMPOS LUISRAFAELA

GANADORES SORTEO 20

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 1.000.00015.578OBREGON NICOLASSUSANA
2$ 80.0009.502DANNA MARCELO EDGARDOSUARDI
3$ 80.0009.797MININEL GRACIELASAN GUILLERMO
4$ 80.0008.480ROLDAN LILIANA BEATRIZSAN GUILLERMO
5$ 80.00020.310LUDUEÑA AGUSTINBRINKMANN

GANADORES SORTEO 19

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 800.0002.724BALBUENA DAVIDCLUCELLAS
2$ 70.0002.682LEIVA ANA MARIASAN GUILLERMO
3$ 70.0002.683LEGUIZAMON CARLOS ALBERTOSAN GUILLERMO
4$ 70.0002.696OCHOA ESTEBANCOLONIA MARINA
5$ 70.00020.148NORIEGA CARLACAYASTA

GANADORES SORTEO 18

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 800.00026.161PLENCOVICH GRISELDA ELIZABETHVILLA DEL TOTORAL
2$ 70.00019.216HERRERA CLAUDIA E.COLONIA DORA
3$ 70.00026.146MARQUEZ JESUS DARIOAVELLANEDA
4$ 70.00026.147BARRIONUEVO CAROLINACA¥ADA DE LUQUE
5$ 70.00026.151GANEM CESAR ELIASPINTO

GANADORES SORTEO 17

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 800.00023.481MONTICONE GERALDINEBRINKMANN
2$ 70.00018.286NICOLA SILVIA ANASEEBER
3$ 70.00018.293PONS MARIA FERNANDABRINKMANN
4$ 70.00018.469ANRIQUE ELSA DEL VALLESEBASTIAN ELCANO
5$ 70.00020.205QUIROS JUAN IGNACIOSANTO DOMINGO

GANADORES SORTEO 16

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 800.00014.747GIORGIS CARLOS SANTIAGOMORTEROS
2$ 70.00014.745GIACINTI HECTOR DANIELJESUS MARIA
3$ 70.00014.774ZAFFALON ROSA JUANAMORTEROS
4$ 70.00015.173HUENZ NILDA ESTHERVILLA DE MARIA
5$ 70.00015.628TORRETTA NESTOR PABLOMORTEROS

GANADORES SORTEO 15

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.0007.205PEREYRA ENZO DANIELVILLA DEL TOTORAL
2$ 50.0007.208MERLO DAMIAN ALEJANDROLA PAQUITA
3$ 50.0007.263GARCIA MARIA FERNANDAMORTEROS
4$ 50.0008.229ROLDAN CELESTINA DELIAARRUFO
5$ 50.0009.559DEPETRIS ENRIQUE PEDROVILLA TRINIDAD

GANADORES SORTEO 14

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00015.126ALMADA SOFIA LORENASUSANA
2$ 50.00015.135TISSERA JULIO OSCARONCATIVO
3$ 50.00015.171LEVRAND ESTELAPALACIOS
4$ 50.00018.083MAGALLAN SILVANA FERNANDAMORTEROS
5$ 50.00021.359ALBRETCH HEBE LUISAFELICIA

GANADORES SORTEO 13

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.0009.683ORSINI WITERMAN LUISMORTEROS
2$ 50.0009.526ALMARAZ MARIO ALBERTOCERES
3$ 50.0009.528GOROSITO MERCEDES PETRONAMORTEROS
4$ 50.0009.562DEMARCO JUAN JOSEMORTEROS
5$ 50.00012.844PINTO OSVALDO MARIOSAN JOSE DE LA DORMI

GANADORES SORTEO 12

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.000350COSTAMAGNA LUISSACANTA
2$ 50.000358ESPAÑOL GENARO OSVALDOGANCEDO
3$ 50.000387SOFEMA S.A.S.SAN FRANCISCO
4$ 50.0005.172ALISIO GABRIEL CESARBRINKMANN
5$ 50.0004.678DALMASSO OMAR EDUARDOSAN GUILLERMO

GANADORES SORTEO 11

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00019.825CRUZ MAURICIOMORTEROS
2$ 50.0003.831BUSTOS ROMINA BEATRIZMANFREDI
3$ 50.00019.765SANTILLANA LIDIA IRMAEMILIA
4$ 50.00019.770TROGOLO MARISA CAROLINAMORTEROS
5$ 50.00021.001CANELO CRISTIANLAS VARILLAS

GANADORES SORTEO 10

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00015.482RIVOIRA LUIS FERNANDOPORTE¥A
2$ 50.00014.186ARIAS SILVIA MARIELAMORTEROS
3$ 50.00014.195VILLARROEL NORMA GLADYSMORTEROS
4$ 50.00014.328MEDINA PATRICIALA PARA
5$ 50.00018.407VALES MARIA LUISACOLONIA DORA

GANADORES SORTEO 9

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00010.586MARITANO JUAN PABLOOLIVA
2$ 50.00010.479SILVA GUSTAVO ENRIQUEVERA
3$ 50.00010.481FARIAS ELINA MARISELPINTO
4$ 50.00011.556PONCE CELINA SIRIACABANDERA
5$ 50.00022.657CALIGARIS LUCIANAHUMBERTO 1RO.

GANADORES SORTEO 8

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00016.779BOSCHETTO YANINA MARIANAMORTEROS
2$ 50.0002.327SOMAVILLA MARCELO JORGECORDOBA
3$ 50.00016.790BERTICHE EZEQUIELBANDERA
4$ 50.00016.856CASTILLO VANESARAFAELA
5$ 50.00017.027UGARTE WALDOBRINKMANN

GANADORES SORTEO 7

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00015.115WELLIG BEATRIZ ADELATACURAL
2$ 50.00015.123LEDESMA SANDRA DEL VALLEMORTEROS
3$ 50.00015.137RUI EDITA ROSAMORTEROS
4$ 50.00016.453CAPELLINO RUBEN DARIOHUMBERTO 1RO.
5$ 50.00025.148MOSQUEDA NORMA BEATRIZ

GANADORES SORTEO 6

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00010.086GAMARRA SUSANA MABELSUARDI
2$ 50.00010.082PIERONI MARIA TERESAMORTEROS
3$ 50.00010.131ESPINOZA DANIELRAFAELA
4$ 50.00010.707BOSSA RENE RAULOLIVA
5$ 50.00016.232PEREA RAMON ALBERTOMECHONGUE

GANADORES SORTEO 5

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00021.077VINCENTI CLELIA ESTHERMORTEROS
2$ 50.0002.687MOLINA IRMA BEATRIZARRUFO
3$ 50.00021.065LOPEZ VICTORLA RUBIA
4$ 50.00021.286BANEGAS PAULA MARICELVILLA TRINIDAD
5$ 50.00012.031ARGAÑARAS PABLO CESARSAN GUILLERMO

GANADORES SORTEO 4

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.0002.021TORRES ALVECIA ESTHERARRUFO
2$ 50.00024.702BRAIDA SERGIOBRINKMANN
3$ 50.00024.705ACASTELLO ETHEL MARIAMORTEROS
4$ 50.00025.261DELFINO FABRICIO JOSESUARDI
5$ 50.00019.834SOLIS EVELIN ALEXANDRASAN JOSE DE LA DORMI

GANADORES SORTEO 3

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.0004.924GENTA MARIO GABRIELLA FRANCIA
2$ 50.0004.925FRANGANILLO ROSANA DEL VALLEMORTEROS
3$ 50.0004.970BERTOLIN JOSERAFAELA
4$ 50.0005.620BARRAZA ANTONIO ROBERTOLAS PE¥AS
5$ 50.00023.386CARDOZO MABELQUIMILI

GANADORES SORTEO 2

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.0008.687WEPPLERJOSE MARIARAFAELA
2$ 50.0008.685ROTELA NELIDA BEATRIZCOLONIA ALDAO
3$ 50.0008.852ARANDA ELIDA ISABELSUARDI
4$ 50.00010.122CORIA TAMARA CELESTECHARATA
5$ 50.00012.722ORONADO ROMINASAN FRANCISCO

GANADORES SORTEO 1

ORDENPREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDAD
1$ 500.00010.380TORRETTA NORMAMORTEROS
2$ 50.0009.070BASUALDO OLGABRINKMANN
3$ 50.00021.945STERREN ANDREASAN GUILLERMO
4$ 50.00011.438CLEMENTE DANIEL FERNANDOPORTE¥A
5$ 50.00025.110ROBERTO VALENTINAMORTEROS

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