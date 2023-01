Colonia Vignaud: Informaron sobre ventajas de conexión al servicio de Gas Natural

0 0

Read Time: 3 Minute, 29 Second

Las ventajas acerca de la instalación de la caja de conexión al servicio de gas natural fueron informadas a los frentistas abarcados por la primera etapa de la red de distribución, como así también brindaron detalles de las instalaciones domiciliarias para acceder al servicio.

La misma se concretó a través de una reunión informativa con frentistas abarcados en la primera etapa de la red de distribución de gas natural encabezada por la intendenta Evangelina Vigna y el Director General de Infraestructura del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Ing. Rubén Borello y el Ing. Luis Moreno San Millán gerente de la empresa encargada de la obra.

“La idea del municipio es que puedan contar con la conexión domiciliaria desde la red de distribución hasta la línea de edificación con la habilitación correspondiente en este momento, para por un lado facilitar la gestión y por otra reducir costos a los beneficiarios” comenzó explicando la intendenta Evangelina Vigna quien recalcó el municipio se encarga de la gestión en antes de la habilitación de la red, quien resuelva hacerlo con posterioridad, ya el municipio no tendrá más nada que ver, lo deberá realizar de manera personal cada uno ante Ecogas

La mandataria municipal aclaró que no es obligación colocar la caja en este momento, pero si, se debe tener en cuenta que quien no lo realice ahora, “la gestión será diferente, cambiando la metodología de gestión y el costo de obra, donde el municipio no tendrá ningún tipo de intervención”

A esto el responsable de la empresa encargada de la obra informó que en este momento los frentistas que colocan su casilla, ellos mismos se encargan de realizar la conexión a la red de gas. “Una vez que la red tenga gas, únicamente Ecogas es quien puede realizar la conexión, que las realiza cada vez que reúne una determinada cantidad de conexiones, lo que significa tener que esperar un tiempo importante para acceder al servicio, además del costo que ellos significa” subrayó San Millán

En otra parte del encuentro brindaron detalles acerca de la red dentro del domicilio donde enfatizaron que la mayoría de las instalaciones de gas que en la actualidad tienen cada una de las casas, son aptas, solo deben contar con gasista matriculado que realice la readecuación del gas envasado a gas natural y realizar la conexión al gas natural para disfrutar del servicio, desterrando de esa manera las distintas versiones.

Por su parte el Ing Rubén Borello quien tiene a su cargo el sistema de gas en la provincia brindó información relacionada al financiamiento para quienes deben realizar instalaciones internas a través del programa “Dale gas” de Bancor con créditos de hasta 250 mil pesos para ser reintegrados en 48 cuotas, explicando que la gestión se realiza de manera virtual a través de la web Bancor

Por otra parte indico que a partir de que algún frentista, así sea uno solo, la obra se habilita en su totalidad, dando posibilidad a todos los que se encuentran en la primera etapa de la obra acceder al servicio.

Al hablar de los beneficios sostuvo que utilizando igual volumen de gas, la equivalencia es de entre 5 a 1, beneficiando a quienes menos tienen porque en la actualidad un tubo de 45 Kg representa alrededor de un 10 % de un salario medio, mientras que el servicio de gas natural reduce significativamente es costo, lo que permite con el ahorro pagar la cuota de la red y la instalación en la casa

Finalmente Evengelina Vigna informó que la obra se realiza mediante el sistema de contribución por mejoras, donde tomaron cuatro unidades de construcción partiendo de una superficie de 500 metros la que tendrá un costo de 151.200 pesos, llegando a hasta más de mil metros con un costo de 196.560, monto que puede ser abonado de contado o en 6, 12 o 48 cuotas con actualización índice de la construcción, mientras que el adicional por la caja a ser colocada en el domicilio es de 10 mil pesos que puede ser incluido en el mismo plan de pagos. “La obra de red la deben pagar todos se conecten o no”–

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn