San Isidro se afianza en la Liga Argentina de Basquet

El Concejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer el fixture del Torneo Federal A. Comienza el domingo 12 de marzo. Primeras tres fechas. Fixture Zona 3 1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023SP. BELGRANO vs. DEPROUNIÓN S. vs. EL LINQUEÑODOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.G. Y ESGRIMA CU vs. […]