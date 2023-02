Sportivo Belgrano ya tiene rivales en el Argentino A

0 0

El Concejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer el fixture del Torneo Federal A. Comienza el domingo 12 de marzo.

Primeras tres fechas.

Fixture Zona 3

1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023

SP. BELGRANO vs. DEPRO

UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.

G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: DEF. DE BELGRANO

2da. fecha – 19 de Marzo de 2023

INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.

EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO

DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU

3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEPRO

