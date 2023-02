Gran desempeño de Fútbol Infantil de San Jorge en Torneo de «Cultu» de La Para

Gran desempeño de los equipos de San Jorge en el la 10° edición de Oro del Torneo de Fútbol Infantil “La Cultu” 2023. Tres equipos de varones (cat. 2013, 2014 y 2015) y un equipo de chicas Sub 15 participaron del campeonato.

