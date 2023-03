Inauguraron la Universidad Popular Brinkmann, en la apertura de Cursos y Talleres Municipales

Read Time: 1 Minute, 26 Second

Se trata de una enfermedad ginecológica benigna pero crónica, que hasta la actualidad no presenta cura. No obstante, con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, su pronóstico es bueno. La endometriosis se produce cuando caen pequeñas gotas de sangre menstrual en el interior de la pelvis y no se degrada. Si bien en la […]