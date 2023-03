San Jorge-Nueve de Freyre adelantan la fecha el jueves 16, en La Villa de los Deportes

0 0

Read Time: 2 Minute, 54 Second

Se juega la segunda fecha del Torneo de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Luego de un auspicioso debut, San Jorge juega ante Nueve de Freyre.

INFORME PRENSA MUNDO SAN JORGE

San Jorge será local frente a 9 de Julio Olímpico de Freyre. Será el día jueves 16/3 en cancha de Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros.

A las 20,30 en Tercera y a las 22,30 en Primera División.

BÁSQUET MAYORES

San Jorge juega la segunda fecha frente a 9 de Morteros.

Será el Domingo 19/3 a las 20,30 en cancha de San Jorge.

🏀BÁSQUET MENORES

San Jorge enfrenta a 9 de Morteros. Con el siguiente esquema de partidos.

Sábado 18/3

9 hs. Juega el mini básquet formativo (masculino y femenino). En cancha de 9 de Morteros.

12,30 hs. Cat. U13

14,30 hs. Cat. U15

16,30 hs. Cat. U19.

Todo en cancha de 9 de Morteros.

Domingo

18,30 hs. Cat. U17 en cancha de San Jorge (igual que Primera)

*Femenino*

Las chicas de U17 de San Jorge enfrentan a Tiro de Morteros.

Sábado 18/3 a las 10,30 hs.

En cancha de San Jorge

🔵BOCHAS

Este fin de semana los jugadores de San Jorge participarán del torneo organizado por el Belgrano de Sunchales. Las tres categorías por pareja. Con zona en Asociación Deportiva Seeber.

Con lo cual habrá partidos en canchas de San Jorge durante el día domingo.

FÚTBOL INFANTIL

Este sábado San Jorge visita al 9 de julio Olímpico de Freyre.

Juegan 6 categorías. Promocional (2014-2015), octava (2013), Pre infantil (2012-13), Infantil (2010-11), Pre juvenil (2009-08) y Juvenil (2007-06).

El horario establecido es el de las 13 hs, sólo que está sujeto a las condiciones climáticas.

⚽💖 FÚTBOL FEMENINO

Las chicas del fútbol siguen practicando con vistas al campeonato oficial que comienza a fines del mes de abril.

Viajan a Freyre el domingo para participar del Torneo organizado por Las Toritas con un equipo de Sub 12 y uno de sub 16.

*INICIACIÓN DEPORTIVA*

Comenzaron las clases de la Escuela de Iniciación Deportiva.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ *GIMNASIA*

Ya comenzaron las prácticas de todos los grupos de Gimnastas del club: Federadas y Nivel Escuela.

🏐*NEWCOM*

El equipo a cargo de la profe Belén Leiva comenzó las prácticas que se realizan los martes y jueves por la tarde.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana no habrá actividad oficial.

Esta noche de martes se reúne la APC para tratar distintos temas.

*Escuela de pádel*

Ya está en funcionamiento la Escuela de Pádel a cargo del profe Leo Triunfetti. Los martes y jueves por la mañana y por la tarde.

🛼PATÍN

Las clases a cargo del profe Alexis Luna comenzaron el martes 7 de marzo con muy buena concurrencia de patinadores de todas las edades.

🏐*VOLEY*

*Menores*

San Jorge visita a 9 de Morteros con las 4 categorías (Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 16).

Será el viernes 17/3 desde las 19,30 hs.

*Primera*

San Jorge hace su debut en el torneo de Primera jugando el primer Gran Prix del año. Será el sábado desde las 13 hs en cancha de Centro Social.

*Maxivoley*

Las chicas del maxi, no tendrán actividad oficial este fin de semana.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn