Intensa agenda del Voley de Centro Social. También a nivel Federativo

Excelentes resultados para las dos categorías más chicas del voley competitivo de Centro Social.

En la noche del jueves, las categorías Sub 12 y 13 del Rojinegro, visitaron a Tiro Federal de Federal por la fecha 3 de la Liga Morterense de Voley.

En Sub 12 fue victoria para las Brinkmanenses por 2-0, mientras que en Sub 13 también ganó Centro Social, en este caso por 2-1.

Este viernes juegan las tres categorías restantes, Sub 14, 16 y 18 para completar la fecha ante Tiro Federal.

Resto de la agenda en el Voley

El domingo se disputa el Torneo Abierto Internacional organizado por el Club Unión de San Guillermo. Allí estarán presentes las chicas de la categoría Sub 18 del Rojinegro.

Ese día, también se juega el Torneo Intersociativo de la Federación de Voley en las categorías Sub 13, 14 y 16 con sede en el Club Almafuerte de Las Varillas.

Cinco jugadoras de Centro Social en Sub 13, dos en Sub 14 y seis en Sub 16 viajarán a dicha localidad representando la Selección de la Liga.

Cabe destacar que el entrenador de la categoría Sub 16 es Diego Petrelli, actual director técnico de nuestra institución.

En Voley Masculino, comienza la competencia para el equipo de Primera División en la Liga Avnos.

El día viernes los chicos del Rojinegro viajan a Suardi para enfrentar a Sportivo de dicha localidad por la fecha 1.

Se debe resaltar que desde este año, el formato de juego de esta liga cambió, ya que se jugarán fechas individuales, y no en modalidad Grand Prix cómo se venía haciendo.

