Liga Argentina de Basquet: Finalizó la fase regular de la Conferencia Norte

Se terminó la Fase Regular de la Liga Argentina de Basquet, Conferencia Norte. Así quedaron determinados los cruces armados para ply-in y algunos de la reclasificación.

Posiciones

1° Barrio Parque de Córdoba

2° Ameghino de Villa María

3° San Isidro

4° Gepu de San Luis

5° Deportivo Norte de Armstrong

6° Independiente de Santiago del Estero

7° Villa San Martín de Resistencia

8° Montmartre de Catamarca

9° Libertad de Sunchales

10° Colón de Santa Fe

11° Echagüe de Paraná

12° Rivadavia de Mendoza

13° Jáchal de San Juan

14° Salta Basket

15° Central de Ceres (eliminado de la competencia)

16° Sarmiento de Resistencia (eliminado de la competencia)

17° Tucumán Básquet (descendido)

Play-In 1 (a un solo juego)

Echagüe Vs. Rivadavia de Mendoza

Jáchal de San Juan Vs. Salta Basket

Play-In 2 (a un solo juego)

Perdedor de Echagüe Vs. Rivadavia Vs. Ganador de Jáchal Vs. Salta

Reclasificación (Al mejor de 3 juegos)

Deportivo Norte Vs. Ganador Play-In 2

Independiente SdE Vs. Ganador Play-In 1

Montmartre Vs. Libertad de Sunchales

Villa San Martín Vs. Colón de Santa Fe

Cuartos de Final – Conferencia Norte (Al mejor de 5 juegos)

Barrio Parque Vs. 8° de reclasificación

Ameghino Vs. 7° de reclasificación

San Isidro Vs. 6° de reclasificación

Gepu Vs. 5° de reclasificación

Fuente: Diario Sports San Francisco

