Liga Argentina de Basquet: Se juega etapa reclasificatoria

La Liga Argentina de Basquet ingresa en su etapa definitoria. Ocho equipos tendrán una semana más de descanso (entre ellos San Isidro de San Francisco).

Cronograma de Reclasificación

CONFERENCIA SUR – RECLASIFICACIÓN

DOMINGO 09/04

Atlético Pilar vs Hispano Americano

LUNES 10/04

Villa Mitre (BB) vs Lanús

Pico FC vs Pergamino Básquet

Quilmes de Mar del Plata vs La Unión de Colón

MIÉRCOLES 12/04

Hispano Americano vs Atlético Pilar

JUEVES 13/04

Lanús vs Villa Mitre (BB)

Pergamino Básquet vs Pico FC

La Unión de Colón vs Quilmes de Mar del Plata

VIERNES 14/04*

Hispano Americano vs Atlético Pilar

SÁBADO 15/04 (de ser necesario)

Lanús vs Villa Mitre (BB)

Pergamino Básquet vs Pico FC

La Unión de Colón vs Quilmes de Mar del Plata

CONFERENCIA NORTE – RECLASIFICACIÓN

MARTES 11/04

Rivadavia Básquet vs Deportivo Note

Echagüe de Paraná vs Independiente BBC

Libertad de Sunchales vs Colón de Santa Fe

Montmartre de Catamarca vs Villa San Martín de Resistencia

VIERNES 14/04

Deportivo Norte vs Rivadavia Básquet

Independiente BBC vs Echagüe de Paraná

Colón de Santa Fe vs Libertad de Sunchales

Villa San Martín de Resistencia vs Montmartre de Catamarca

DOMINGO 16/04 (de ser necesario)

Deportivo Norte vs Rivadavia Básquet

Independiente BBC vs Echagüe de Paraná

Colón de Santa Fe vs Libertad de Sunchales

Villa San Martín de Resistencia vs Montmartre de Catamarca

