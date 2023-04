Nueve de Morteros comienza su participación en Torneo de AFA (Categorías Formativas)

0 0

Este miercoles 12 de abril, NUEVE DE MORTEROS comienza su participación en un Torneo de AFA en Categorías Formativas.

Será en el marco del Torneo Regional Federal Amateur 2023.

Juega en la Zona D con todos equipos de Santa Fe, siendo el representante de la Liga en este Torneo.

Esta participación involucra las Categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

El debut será este miércoles 12 en Rafaela frente a Ben Hur desde las 15 horas.

Sin dudas, es enorme la alegría de poder darles a los chicos la oportunidad de disputar un Torneo de estas características.

