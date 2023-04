El Secretario General de ATILRA Héctor Ponce destacó el servicio que brinda para la región el Centro Oncológico Sunchales y otros temas

0 0

Al finalizar la conferencia brindada en el Teatrillo Municipal por miembros Profesionales del Centro Oncológico Sunchales, Fernando Daniele Secretario de ATILRA Brinkmann y el Secretario General ATILRA de Sunchales Héctor Ponce, realizaron un balance positivo de la jornada.

En primer lugar, por la repercusión y la asistencia que colmó el lugar, y según destacó Daniele el sentido que ATILRA le brinda a la salud, especialmente a partir de la Gestión de Héctor Ponce y la posibilidad de contar con un Centro Oncológico de estas características a pocos kilómetros.

A continuación Ponce también se refirió a lo especial que resultó el encuentro por la calidez, y la interrelación entre los Profesionales que tuvieron a su cargo la charla, y el público presente; también se maravilló por el lugar que se realizó el evento.

Lo que decía el Director del Centro Oncológico,en cuanto a lo que le genera personalmente, el Secretario de ATILRA expresó: Nosotros empezamos emplazándolo en un predio de 7 has. Adquirimos 7 has más, y esto no sólo tiene que ver con una planificación sino con una estrategia para llevar a cabo emprendimientos de estas características… esto que hoy tenemos es un emprendimiento muy importante, no sólo por el equipamiento que se adquiere en EEUU a valor dólar, no es caro es carísimo… e inclusive los propios profesionales que activan este instrumental también se capacitan en EEUU… esta es la apuesta que viene hacienda la entidad Sindical para poner este servicio al alcance de toda la población, de la región, el País y Países vecinos… entonces la relación con Miguel es muy cercana porque hemos soñado desde un principio con este proyecto y sentimos lo mismo…

Sobre la situación actual

Que recuerde nunca ha habido momentos fáciles en nuestro País… pero también nunca hemos desaprovechados estos momentos para generar proyectos…

Ponce hizo referencia a la compra de Ilolay por parte del Grupo Francés Savencia, que ya había adquirido Milkaut en su momento… esta Empresa ya había tenido contacto hace 6 o 7 meses, el negocio se concretó hace pocos días. Fueron sinceros a pesar de la situación y de los vaivenes económicos del País, porque saben que Argentina son uno de los 5 Países en el mundo que la producción lechera no tiene techo… y me parece que los argentinos somos los primeros en desaprovechar las oportunidades… lo que uno espera es que esta vez no desaprovechen esta posibilidad y que podamos, independientemente del pensamiento político de cada uno, que sepamos que tenemos un horizonte por delante que si es bien aprovechado puede ir adelante… como la lechería también otras actividades…

Sobre SanCor dijo…

Si es algo que nosotros estamos trabajando es SanCor… Siempre aclaramos que nosotros los trabajadores no gestionamos SanCor… entonces no nos podemos hacer responsables… Si hacemos todo lo posible para sacar a la Empresa adelante… Hoy tenemos una única alternativa que es la construcción de una herramienta fundamental que es el Fideicomiso, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance…

Ampliaremos

