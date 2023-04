Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Liga Argentina de Basquet

0 0

Por la Liga Argentina de Basquet Conferencia Norte, por la Reclasificación, Libertad de Sunchales derrotó a Colón y Montmartre a Villa San Martín.

De esta manera ya están los ocho mejores equipos.

Cruces de Cuartos de Final – Conferencia Norte

1° Barrio Parque de Córdoba Vs. 8° Libertad de Sunchales

2° Ameghino de Villa María Vs. 7 Montmartre

3° San Isidro Vs. 6° Independiente de Santiago del Estero

4° Gepu de San Luis Vs. 5° Deportivo Norte de Armstrong

Fuente: Diario Sports San Francisco

