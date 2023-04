Torneo Federal: Sportivo se recuperó ante Unión de Sunchales

0 0

Por la 7°fecha, Sportivo Belgrano de San Francisco se recuperó en el Federal, y derrotó en su Estadio a Unión de Sunchales por 2 a 0.

Los goles fueron marcados por Jorge Córdoba y Ezequiel Barrionuevo.

Ahora tendrá fecha libre en el Grupo 3.

Resultados

Sportivo Belgrano 2 (Córdoba y Barrionuevo) – Unión (S) 0

Defensores de Belgrano 1 (Farías) – Douglas Haig 2 (Osinaga y López)

DEPRO 2 (Pelaitay y Robles) – Gimnasia (CdU) 2 (Romero –p- y Ríos)

El Linqueño 3 (Coria, Serrano y Fagundez) – Independiente (CH) 0

Libre: Sportivo Las Parejas

Posiciones

Douglas Haig 13

El Linqueño 12

Sportivo Las Parejas 12

Independiente 11

Sportivo Belgrano 10

Gimnasia (CdU) 8

Unión (S) 7

Defensores de Belgrano 2

DEPRO 2

Próxima fecha:

Independiente (CH) vs Sportivo Las Parejas

Gimnasia (CdU) vs El Linqueño

Douglas Haig vs DEPRO

Unión (S) vs Defensores de Belgrano

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Diario Sports San Francisco

