Estrena «Día 1», con eje en el tema de la soledad y las adicciones al juego

0 0

Read Time: 3 Minute, 44 Second

El tema de la soledad ha atravesado de una u otra manera la filmografía del director Rafael Escolar, nacido en el País Vasco y que desde hace más de una década vive y trabaja en Córdoba.

Su quinta película, Día 1, estrena el miércoles 3 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Córdoba (Av Poeta Lugones 401).

La historia gira en torno a Darío Lizardi, interpretado por Eduardo Rivetto, un ludópata con una peculiar conexión con su máquina tragamonedas, llamada Ailén. “Todo lo perdido durante sus 35 años de adicción al juego no ha bastado para alejarlo de su obsesión. Convencido de que a la suerte hay que trabajarla, de que cuanto más conoces a tu máquina, más cerca de la suerte estás, Darío espera el día en que Ailén le devuelva todo lo que él le ha dado”, adelanta la sinopsis oficial.

Rafael Escolar cuenta que en sus cinco largometrajes, el eje central ha sido la soledad: ”Ya sea por condición propia de la persona o por crisis existenciales, siempre es un poco el tema a tratar en mis proyectos”.

Y en particular sobre la génesis de Día 1, explica: “En este caso, la ludopatía me parecía un buen tema para explorar, como una adicción. Puntualmente en el caso del personaje principal, es lo que lo arrastra a vivir en soledad y a resolver su problemática desde esa soledad”.

Otro punto de partida de la película, según señala el cineasta, fueron las nuevas salas de juego: “A diferencia de los casinos, donde antes había una interacción más social, se pasó como a una abducción del ser humano frente a la máquina. Eso fue un disparador para desde ahí empezar a navegar por la soledad”.

Una puesta en escena original

Día 1 está filmada parte en color y parte en blanco y negro, además de desarrollarse por completo en una especie de escenario negro atravesado por cuerdas. La decisión es a la vez creativa y de alguna manera política, dado que está directamente atravesada por las condiciones de producción.

“El planteamiento estético de Día 1 viene dado o empujado por las películas anteriores. Es decir, yo trabajo prácticamente sin presupuesto. Entonces, cuando llevé las películas anteriores a contarlas de una manera convencional, me pasaba más resolviendo problemas desde un rol de productor que desde lo creativo, como director. Eso me llevó a que de pronto me encontrara como entre dos aguas en los proyectos”, reconoce Escolar.

En relación a su nueva película, el director explica que también nació para ser contada de un modo convencional, es decir, con locaciones reales. Sin embargo, las cosas cambiaron durante la marcha: “Cuando estaba a punto de empezar a ensayar, pisé el freno. No quería ni me motivaba volver a encontrarme en ese mismo escenario”.

“A partir de ahí pensé en qué pasaría si cuento la historia desde un mismo espacio de principio a fin. Y que ese espacio sea contenido, lo pueda dominar; que diferencie las escenas o locaciones desde lo conceptual. Ahí nació la idea de crear un espacio negro, infinito, en el que cada locación se diferencia de la otra a través de hilos”, se explaya.

Para cerrar, Rafael Escolar se refiere al reparto de Día 1, donde hay actrices y actores de Córdoba con gran trayectoria en cine y teatro: “El 90% del proyecto está garantizado cuando uno tiene la suerte de contar con un elenco de artistas que son fantásticos y maravillosos. Para mí son la piedra angular, que se comprometen y te acompañan”.

Para ver “Día 1”

Cuándo: Miércoles 3 de mayo a las 20 horas.

Miércoles 3 de mayo a las 20 horas. Dónde: Centro Cultural Córdoba (Av Poeta Lugones 401).

Centro Cultural Córdoba (Av Poeta Lugones 401). Entrada: Gratis hasta completar capacidad.

Sobre “Día 1”

Drama. Duración 78 minutos.

Ficha técnica y artística: Actuación: Eduardo Rivetto, Magdalena Combes Tillard, Eva Bianco, Roberto Videla, Rubén Gattino, Aldo Lumbía, Beto Bernuez, Martín Rena, Maximiliano Gallo / Guión y Dirección: Rafael Escolar / Producción: Julián Planells, Rafael Escolar / Dirección de fotografía: Rafael Escolar / Producción ejecutiva: Magdalena Combes Tillard / Música original: Rafael Escolar / Diseño artístico: Rafael Escolar / Arte y Vestuario: Ary Aguiló / Sonido: Rafael Escolar / Maquillaje y Peluquería: Belén Fontana / Montaje: Rafael Escolar.

Reconocimientos: Les Rimbaud du Cinéma: Rimbaud a la banda sonora original (2022) y Queens World Film Festival: Mejor película experimental (2020).

Video Trailer

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn