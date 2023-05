Read Time: 16 Second

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif. 1 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 15 31:13.064 2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 15 31:13.915 0.851 3 14 FACUNDO RIOS VW UP 15 31:14.177 1,113 4 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 15 31:14.805 1,741 5 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 15 31:15.326 […]