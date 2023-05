Centro Social: Confirman fecha de Patín de la Liga LAPAC y resto de las actividades

0 0

El Patín de la Liga LAPAC Córdoba confirmó la fecha en Brinkmann. Por otra parte la agenda comprende todas las disciplina, aguardando la evolución del tiempo para saber si se pueden jugar los partidos previstos para este fin de semana largo.

PATIN

Se confirmó la fecha del segundo encuentro del año de la Liga LAPAC Córdoba 2023 y Centro Social será anfitrión de dicha jornada.

Se realizará el próximo sábado 3 de junio en el salón de la Sede del Club y se presentarán las modalidades: Solistas, Dúos, Shows Parejas y Cuartetos.

NEWCOM

Ave Fénix de Centro Social tendrá fin de semana de descanso y continúa su preparación para las competencias del domingo 4 de Junio en la localidad de Monte Vera con la categoría “+40 Competitivo” y el 11 de Junio en Freyre con la división “+40 Desarrollo”.

FUTBOL

Doble fecha para las categorías inferiores del Club.

Este jueves reciben a Porteña Asociación por la fecha postergada del pasado sábado, en los partidos correspondientes a la fecha 10 del Torneo. Jugarán desde las 12 hs en las 7 categorías de Liga, como así también el Zonal en categorías Infantil y Pre Juvenil.

El sábado, los chicos vuelven a jugar, en este caso visitando a Tiro Federal de Morteros por la fecha 11.

En divisiones mayores, Centro Social visita este domingo a San Jorge en el clásico de Brinkmann por la fecha 12 de la Liga Regional. Los partidos, serán desde las 14 en Reserva y 16 hs en Primera División.

BASQUET

Se juega la fecha 12 del Torneo Asociativo de Básquet, donde Centro Social recibe a Tiro Federal de Morteros.

Este miércoles 24 de mayo, en uno de los partidos adelantados de la fecha, jugarán las categorías U15 y Primera División desde las 20 y 22 hs respectivamente,

Por su parte, los chicos de U13, U17 y U19 jugarán el día jueves, aprovechando el feriado, desde las 18 hs en el Polideportivo del Club. Previamente desde horas del mediodía del jueves lo harán todas las categorías del Mini Básquet Masculino y Femenino.

Además, niños y niñas de categoría Pre Mini del Basquet de Centro estarán participando este domingo de la 31º edición del tradicional encuentro Carlos “Palito” Cerutti, en las instalaciones de Nueve de Julio de Morteros.

En básquet femenino, continúa la Liga Provincial U15 de la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba donde las chicas de Centro Social se encuentran invictas tras 6 partidos jugados.

Este fin de semana largo se jugarán las fechas 7 y 8, completándose así la Fase Regular de la competencia.

El jueves 25, Centro recibe a Porteña Asociación desde las 16 hs y luego viaja el día sábado a Suardi para visitar a Sportivo.

Por su parte, Las Lobas de Primera División jugaron en la noche del miércoles una nueva fecha del Asociativo visitando a Libertad de Villa Trinidad, con victoria local por 54-46, en lo que fue la primera derrota para las chicas de Centro en el Torneo.

Las categorías formativas del Femenino tendrán fin de semana de descanso ya que no tienen fecha de Liga Morterense.

La jugadora de categoría U13 del Club Alma Barbero continúa entrenando con la Selección de la FBPC, que se prepara para disputar la fase final del Torneo Argentino de Federaciones.

BOCHAS

El domingo, los Bochófilos de Centro participarán del Torneo organizado por el Club Sportivo Suardi.

Centro será subsede de la competencia, jugándose las zonas en canchas Rojinegras.

El Club presentará equipos en diferentes categorías y modalidades, ya que participarán equipos en Primera categoría, en Segunda modalidad parejas y en Tercera modalidad tríos.

VOLEY

Luego de un fin de semana pasado con mucha actividad del Torneo Rojinegro en categorías Sub 13 y Sub 16, el Voley de Centro tendrá descanso ya que no se programaron partidos de la Liga Morterense.

Vuelven las competencias oficiales la próxima semana, tanto en Voley Femenino como en Masculino.

