Ministro Busso: «Las retenciones al agro, son una penalización a la producción»

El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, disertó en el Congreso Maizar 2023, realizado en la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, participó en el panel “Políticas de Estado para la bioeconomía”.

“No tenemos políticas nacionales concretas que favorezcan a la producción. Si no organizamos la economía de una manera distinta, no podemos pedir resultados distintos. No me canso de repetir que las retenciones son una penalización a la producción, que no existen en casi ningún país del mundo y eso no es neutro”, afirmó Busso.

Y graficó el impacto de las retenciones: “El año pasado de la Región Centro se fueron mil millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias. Cuánto se podría hacer si ese dinero quedara en las provincias. Es indispensable avanzar en un esquema gradual de eliminación de esta distorsión”. Sergio Busso, Ministro de Agricultura y Ganadería

En ese sentido, afirmó: “Si no hay una buena política nacional, nosotros, que representamos los gobiernos nacionales, no tenemos incidencia. Podemos avanzar en muchas cosas, y en Córdoba lo hicimos, pero sin una macroeconomía previsible, transparente y con reglas claras, respetando las instituciones, es difícil construir políticas a corto y mediano plazo».

Y agregó: “el otro tema fundamental es tener un tipo de cambio único para no saquear a los productores”.

Ejes de trabajo en Córdoba

Respecto a las políticas de Estado de la Provincia para fomentar la producción, el titular de la cartera agropecuaria destacó tres ejes: “Córdoba trabaja en tres ejes: uno vinculado a la sustentabilidad, a través del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que recientemente fue reconocido por la ONU como política pública; el segundo es la infraestructura, a través del mejoramiento de caminos rurales, y el tercero, transformar lo que producimos y en esta sala se expusieron los casos de empresas cordobesas ejemplos en ello.

El panel estuvo integrado por Javier Gutiérrez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires; María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos de Santa Fe y Dalia Lewi, directora nacional de Bioeconomía, con la moderación de Rodolfo Rossi, de presidente de Acsoja, y Pedro Vigneau, presidente de Maizar.

El titular de la cartera agropecuaria estuvo acompañado por la secretaria de Ganadería, Catalina Boetto, y el subsecretario de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini, quienes expusieron en el panel “Política joven: Los desafíos de participar”, y el secretario de Agricultura, Marcos Blanda.

