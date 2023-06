Quedó conformada 1° Red Iberoamericana de Blockchain y Ciberseguridad

0 0

En el auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología se lanzó la primera Red Iberoamericana de Blockchain y Ciberseguridad (RIBCi), una iniciativa surgida en Córdoba que coordina la Universidad Tecnológica Nacional ( Facultad Regional Córdoba), con participación de 13 grupos de investigación y cuatro cámaras de ocho países iberoamericanos.

El propósito de la Red es promover la investigación, la formación y vinculación de eventos de blockchain y ciberseguridad, temas vinculados a la tecnología muy vigentes en la actualidad, y que representan de un gran interés para las industrias y el desarrollo académico local, con un gran impacto global.

Durante el lanzamiento, se llevaron a cabo una serie de charlas y una masterclass abiertas al público, donde se intercambiaron conocimientos y experiencias relacionadas a Blockchain y Ciberseguridad a nivel Iberoamericano.

Además, tuvo lugar la primera Asamblea General de la Red, donde se firmó el acta fundacional y se aprobó su estatuto. Este encuentro contó con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara, Oscar Medina, Coordinador de RIBCI y 17 representantes de ocho países iberoamericanos que participaron de manera presencial y virtual

En su discurso, De Chiara agradeció a quienes hicieron posible que sea Córdoba el lugar donde se gesta y coordina esta red. “Nosotros venimos trabajando como eje central de nuestra gestión los temas que tiene que ver con la innovación colaborativa, estos son la necesidad de acelerar la adopción tecnológica, los procesos de formación profesional de acuerdo a la demanda de los sectores de la producción y a partir de la combinación de distintas disciplinas, ejecutar proyectos conjuntos con la participación de la ciencia, la tecnología, con perspectiva internacional”.

El ministro agregó: “Tenemos un gran futuro por delante. El trabajo de esta red estoy convencido de que será muy importante, y seguramente sumaremos muy pronto a más actores y más proyectos”.

Integrantes y alcances de la RIBCI

Un proyecto impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, a través del Córdoba Blockchain HUB y la Facultad Regional Córdoba de la UTN, fue seleccionado y tendrá financiamiento del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

La iniciativa será coordinada por el Laboratorio de tecnologías Blockchain y criptomonedas del CIDS (CIDS Blockchain Lab) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba e integrada por 13 grupos de investigación y cuatro instituciones de ocho países iberoamericanos.

El coordinador del proyecto Oscar Medina, miembro de la UTN. La red está compuesta por:

Argentina: Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, Cámara Argentina del Maní, Universidad de la Defensa Nacional UNDEF, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Católica de Salta.

Portugal: Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. CEOS.PP, ISCAP y la Associação dos Jovens Agricultores de Portugal.

Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá.

Colombia: Universidad Libre, Seccional Cali.

España: Universidad de Vigo.

Chile: Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Uruguay: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas REDCLARA

