Cooperativa y Municipalidad de Vignaud avanzan en obra de iluminación con Leds

Se desarrolló el “Torneo Tres Provincias” en Monte Vera y el equipo +40 de San Jorge se trajo el primer puesto. Resultados Se jugaron 4 partidos todos ganados 2 set a 0 San jorge vs Santo tomé 15-8. 15-11 San Jorge vs Revoltosos (Monte Vera) 15-10. 15-10 San Jorge vs […]