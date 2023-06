Federal A: Sportivo igualó en Sunchales y sigue en el segundo lugar. Ahora queda libre

0 0

Read Time: 38 Second

De visitante, por la 16° fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, Sp. Belgrano de San Francisco igualó en un tanto con Unión de Sunchales.

La «Verde» jugó un buen segundo tiempo y desperdició un penal.

Resultados

Unión (S) 1 (Ponce) – Sportivo Belgrano 1 (Attis)

Douglas Haig 2 (Siergiejuk y González) – Defensores de Belgrano 1 (Gay)

Gimnasia (CdU) 0 – DEPRO 0

Independiente (CH) 2 (Slimens y Mosquera) – El Linqueño 0

Libre: Sportivo Las Parejas

Posiciones

Douglas Haig 30

Sportivo Belgrano 26

Independiente (CH) 24

Sportivo Las Parejas 23

Unión (S) 18

El Linqueño 16

DEPRO 16

Defensores de Belgrano 14

Gimnasia (CdU) 10

Próxima fecha:

Sportivo Las Parejas vs Independiente (CH)

El Linqueño vs Gimnasia (CdU)

DEPRO vs Douglas Haig

Defensores de Belgrano vs Unión (S)

Libre: Sportivo Belgrano.

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn