Buscan posicionar Ecosistema Agtech Cordobés en Latinoamérica

El Hub4 Agroinnovación de Río Cuarto en conjunto con la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y el apoyo de la Agencia ProCórdoba llevan adelante una misión inmersiva en el ecosistema emprendedor Agtech en San Pablo, Brasil, con el objetivo de conectar y vincularse con inversores y actores relevantes del ecosistema latinoamericano.

La iniciativa se ejecuta como parte de la estrategia de posicionar a Córdoba y a su sector agtech como un ecosistema de innovación a nivel global.

La comitiva presente en Brasil, está compuesta por representantes del ecosistema Agtech provincial como el Hub4, que cuenta con más de 16 participantes entre empresas, startups y emprendedores. También viajaron inversores, productores y startups co-invertidas por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Entre ellas se encuentran:

– La startup Seed Matriz, desarrolla un tratamiento que recubre a las semillas y mejora sus cualidades, ayudando a la siembra y germinación. Ya va por su segunda ronda de inversión y está armando su laboratorio en Saint Louis, en el estado de Misuri, en Estados Unidos.

– La startup Kilimo, lleva adelante una plataforma para eficientizar y ahorrar el uso del agua en la producción agropecuaria, la cual utiliza datos climáticos, satelitales y del suelo para poder saber cuánta agua está consumiendo el cultivo en cualquier parte del mundo. Recientemente, por su impacto fue premiada en el Foro Económico Mundial de Davos y su CEO será expositor en el panel Regenerative Agriculture & Carbon Farming: Working with the Land to Future-Proof Agriculture, en el escenario principal del evento.

– También la startup Orbely, quienes a través de diagnósticos agronómicos buscan aumentar los rendimientos y brindar rentabilidad y sustentabilidad al sistema productivo.

Por último, también participan representantes del fondo especializado en agtech Pampa Start, quienes financian principalmente emprendimientos tecnológicos para el agro y además, cuentan con productores e inversores tecnológicos referentes de Córdoba. Fue el primer fondo radicado en Río Cuarto, lugar que se posiciona como un punto de atención en el universo Agtech, y se busca facilitar el crecimiento de nuevos proyectos que puedan escalar.

Esta propuesta se realiza en el marco del evento World Agri-Tech (WAT), el evento agtech más importante y referente del sector que reúne a toda la comunidad agroalimentaria, para abordar los mayores desafíos en agricultura y alimentación de manera innovadora.

En su cuarto año, WAT cuenta con expositores locales e internacionales y un grupo de expertos compuesto por productores, empresas agroindustriales, corporaciones alimentarias, startups, inversionistas y agencias gubernamentales.

Con un enfoque regional, el evento tiene el objetivo de compartir prácticas, establecer nuevas conexiones y formar relaciones comerciales, proporcionando una visión panorámica de cómo las tecnologías están aumentando la productividad en algunos de los mayores sistemas de cultivo del mundo. World Agri-Tech explora cómo las nuevas inversiones, colaboraciones y sistemas de distribución están ayudando a escalar soluciones agri-tech avanzadas.

