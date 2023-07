Ministerio de Salud: Preparan 5° Congreso RAAC

0 0

El 5° Congreso RAAC, que organiza la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud, se realizará los días jueves 31 de agosto y viernes 1 de septiembre, en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos.

Se trata de un evento científico, gratuito y abierto a toda la comunidad, que muestra el trabajo que se desarrolla en distintas partes del mundo sobre la temática de las adicciones e invita a reflexionar sobre los desafíos de esta problemática.

En esta oportunidad, los ejes temáticos que se tratarán son: políticas públicas nacionales e internacionales, medicina de adicciones, prevención y recursos asistenciales.

El evento se desarrollará en dos jornadas con distintas modalidades de presentación de las que participarán más de 100 disertantes nacionales e internacionales.

Esta quinta edición contará con la novedad de la Expo prevención en escenario 360, que abarcará charlas interactivas y atractivas, dirigidas al público general sobre vínculos saludables, crianza positiva, grooming, entre otros temas de interés.

Además, se llevarán adelante encuentros de nivel nacional e internacional con representantes de la International Society of Substance Use Professionals (ISSUP); la agrupación latinoamericana ERAdicciones; y autoridades de ONG de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA).

Por otra parte, entre las y los disertantes destacados que se presentarán en esta edición, se encuentran: Iván Montoya (director de Terapéutica y Consecuencias Médicas del Instituto Nacional de Abuso de Drogas del Instituto Nacional de Salud de EE.UU); Jimena Kalawski (jefa de Reducción de la Demanda – CICAD – OEA); Daniel Martínez Aldunate (director del Instituto del Bienestar y Fundador de ERAdicciones); Lorena Contreras (psicóloga y máster en adicciones); Marcos Díaz Videla (licenciado y doctor en Psicología, dedicado a Antrozoología); Pablo Gagliesi (médico psiquiatra, entrenador oficial en terapia conductual dialéctica); Demián Rodante (investigador de la Facultad de medicina de la UBA. Creador de la App Calma); Enrique Saforcada (doctor en Psicología), entre otros/as.

En el evento también estarán presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, profesionales de la salud, referentes del sector público y privado, de universidades, organizaciones sociales que trabajan en la temática y la comunidad en general.

El Congreso RAAC incluirá las siguientes actividades especiales:

-Expo Prevención: Charlas interactivas y atractivas en un escenario 360, con temáticas sobre vínculos saludables, crianza positiva, grooming, entre otras.

-Conferencias plenarias: Se trata de disertaciones a cargo de distinguidos/as especialistas en la temática, pensadas para reunir a la totalidad de los asistentes.

-Conferencias en simultáneo: Expertos y expertas brindarán charlas acerca de temáticas específicas del congreso.

-Mesas redondas: Mesas interdisciplinarias para dialogar sobre los diferentes ejes del congreso.

-Talleres: Espacios de trabajo y diálogo sobre suicidio, entrevista motivacional, prevención de recaídas, entre otros temas.

-Capítulo Legislativo– «Innovando respuestas a nivel parlamentario para la prevención y asistencia de las adicciones”: Reunión entre legisladores y legisladoras de todo el país para dialogar e intercambiar experiencias sobre adicciones.

-Encuentro ISSUP-ERADICCIONES- FONGA: Espacios de intercambio de experiencias y debate de ideas entre integrantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de elaborar propuestas de trabajo hacia el futuro.

-Presentación de pósters: Exposición de resultados de investigaciones de forma gráfica, disponible a lo largo de los dos días del congreso.

-Presentación de trabajos libres: Exposición de investigaciones presentadas al Congreso por parte de sus autores y autoras.

-Cierre y entrega de certificados del Curso de Promotores Territoriales: Junto con el Ministerio de Vinculación Comunitaria, se llevará adelante esta actividad destinada a más de 300 referentes barriales de la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que el Congreso tuvo cuatro ediciones anteriores, en 2017, 2018, 2019 y 2022. En esta última, llegó a convocar a más de 5000 personas de todo el país. Además, cuenta con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba para cada persona que asista.

Para consultar más información, se puede ingresar a: https://www.congresoraac.com/

En tanto, para realizar la inscripción se debe acceder al enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/5-congreso-raac-tickets-630267295447

