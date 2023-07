Compromiso con una nueva Argentina: «El campo es uno, y hay que potenciarlo»

0 0

El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, participó en el encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) bajo el lema “Compromiso con una nueva Argentina”; espacio en el cual defendió al sector rural y reiteró el pedido de dejar de penalizar al campo.

Ante referentes del sector, el titular de la cartera agropecuaria afirmó que “el gran desafío es acordar un modelo de país más federal” y resolver “la grieta, los extremos”. También destacó «al modelo cordobés como camino a seguir».

Respecto a la economía, dijo: “Si no se resuelve la macroeconomía, es muy difícil llevar adelante el objetivo de producir más para exportar más. Si no se resuelve la falta de dólares seguiremos en crisis, y los sectores que pueden producir esos dólares son el agroalimentario y agroindustrial; el campo es uno y hay que incentivarlo, potenciarlo; no penalizarlo”, y agregó que “tiene que haber exportaciones libres”.

Destacó el trabajo que el Gobierno de Córdoba lleva adelante con el sector privado, articulando políticas que benefician a los productores. Mencionó que el 70% de lo que el productor agropecuario paga en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), destinado a mejorar la infraestructura y destacó que al día de hoy “ya se pavimentaron unos 300 kilómetros”.

Por otro lado, mencionó que “es la primera vez que hay un precandidato a presidente de una provincia productiva, que genera un tercio de los granos que se producen en Argentina; que tiene una mirada distinta”, en alusión a Juan Schiaretti. El ministro compartió el panel con Juan José Bahilo, Diana Mondino, Guillermo Bernaudo, y Leonardo Sarquis, y estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Marcos Blanda, y la secretaria de Ganadería, Catalina Boetto.

