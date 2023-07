Sp. Belgrano: Ganó después de 7 partidos por el Federal A

0 0

Por el Torneo Federal A de Fútbol. y luego de 7 partidos sin poder ganar, lo que generó la salida del técnico Ariel Giaccone, Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 2 a 0.

Los goles fueron convertidos por Flores de penal y Barrionuevo.

El partido marcó el debut del DT Marcelo Gómez.

Posiciones

Douglas Haig 42

Independiente (CH) 36

Sportivo Las Parejas 33

Sportivo Belgrano 31

Unión (S) 27

El Linqueño 26

DEPRO 22

Defensores de Belgrano 19

Gimnasia (CdU) 13

Próxima fecha

Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

Sportivo Las Parejas vs El Linqueño

Independiente (CH) vs DEPRO

Gimnasia (CdU) vs Defensores de Belgrano

Libre: Unión (S)

