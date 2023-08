Read Time: 18 Second

La categoría Sub 15 del Voley Femenino de Centro Social superó la instancia regional del evento «Córdoba Juega», tras ganarle a Porteña Asociación por 2-0. Así, esta categoría acompañará a la categoría Sub 17 y a la Sub 14 del Voley Playa en el Torneo Provincial, del cuál saldrán los […]