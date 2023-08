Proyecto «Parto de Oro»: Presentaron experiencias de 14 Maternidades Provinciales

0 0

Read Time: 3 Minute, 55 Second

La ministra de Salud, Gabriela Barbás, participó de la jornada de cierre del proyecto “Parto de oro”, que se realizó en el Centro Cultural Córdoba. Durante el evento, organizado por la Dirección de Salud del Embarazo, Perinatal y de la Niñez, se compartieron las experiencias de diferentes maternidades participantes.

El proyecto comenzó a implementarse en diciembre del 2022 en 14 maternidades de hospitales provinciales de capital y el interior, con la colaboración de UNICEF.

Al respecto, la ministra expresó: “Es movilizador estar en este encuentro, en una provincia que hacía tantos años venía trabajando en lo que es Maternidad segura y centrada en la familia, con tantos trabajos ejemplares antes y durante la pandemia, y, sin embargo, un día sucede esta tragedia en el Hospital Neonatal. Por eso, en ese momento necesitamos retroceder, y permitirnos la reflexión, hacer todas las revisiones y tomar las medidas necesarias, como la puesta en marcha de este proyecto, en medio de una crisis sanitaria y después de una pandemia”.

En este sentido, Barbás agradeció a las autoridades y equipos de cada hospital, a su gabinete y al equipo de las direcciones involucradas en esta iniciativa; así como a UNICEF y a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por sumar su apoyo.

“Estoy convencida de que la única forma es trabajar en equipos inter y multidisciplinarios, y con todos los actores. Y el actor social también, que son nuestros pacientes, las personas gestantes, los niños; con una escucha activa, con una humanización del equipo de salud y con una reflexión constante en cada una de las prácticas que hacemos. En esto hemos avanzado, con aciertos y errores, pero con mucha responsabilidad”, subrayó la ministra.

El proyecto “Parto de oro” se propuso fortalecer la implementación de la Ley 25.929 de parto respetado, ampliando el concepto, para incluir también una mención a lo que en neonatología se llama “hora de oro”, y que incluye prácticas como el COPAP (contacto piel a piel), la prendida al pecho desde el primer momento, entre otras prácticas. El objetivo fue sensibilizar a los equipos, brindar herramientas a los y las profesionales de la salud responsables de la atención del proceso de parto y de las primeras horas del nacimiento y contribuir a garantizar los derechos de las personas gestantes y sus bebés.

Por su parte, Javier Quesada, representante de UNICEF, destacó: “Trabajamos en estos dispositivos porque creemos que hay un futuro mejor para los niños y niñas y queremos que eso se logre innegablemente con los estados provinciales y el sector nacional, que son los garantes de estos escenarios y estas transformaciones”.

Además, el referente agradeció la oportunidad de conocer las experiencias en las diferentes maternidades y resaltó que se llevan este dispositivo a otras provincias.

“Les agradezco un montón lo que estuvimos aprendiendo, lo que estuvimos registrando. Estamos en el camino certero, estamos en el camino que va a promover mayor libertad y derechos para nuestros niños y niñas y, sobre todo, para las madres, que son las protagonistas”, valoró Quesada.

Por su parte, Amelia López, de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se refirió a la importancia de la reflexión constante en las distintas atenciones para la comunidad:

“Las leyes por sí solas no cambian nada. Las capacitaciones por sí solas no cambian nada. Si no logramos reflexionar, pasarlas por el cuerpo, no hay transformación. Y para eso nos sirven las evidencias que nosotros queremos aportar en este proceso”, detalló López.

La funcionaria valoró el trabajo conjunto que se lleva a cabo con el Ministerio de Salud y la capacidad de escucha de todo el equipo. Además, hizo un reconocimiento especial a la ministra Barbás, de quien destacó su “serenidad y mirada humana”.

El cierre de la jornada contó con la presencia del Coro de Niños Cantores del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zípoli.

Cabe destacar que participaron del proyecto “Parto de Oro” el Hospital Florencio Díaz y el Materno Neonatal, de la capital provincial; el Hospital Urrutia de Unquillo; el Hospital Provincial de Villa Dolores; Materno infantil de La Calera; Pasteur de Villa María; Iturraspe de San Francisco; Vicente Agüero de Jesús María; Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita; Hospital de Santa María de punilla; Arturo Illia de Alta Gracia; Aurelio Crespo de Cruz del eje; San Antonio de Padua de Río Cuarto y San Vicente Paul, de Villa del Rosario.

Estuvieron presentes en la jornada Carlos Negro, subsecretario de Gestión Hospitalaria; Ana Godoy, directora General de Integración Sanitaria; Mariana Van Ooteghem, directora de Salud del Embarazo, Perinatal y de la Niñez; Cecilia Guazzini, directora de Adolescencias, Juventudes y Adultez, y directores de hospitales provinciales.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn