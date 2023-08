Se reunió Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas

0 0

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas se reunió la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

En el encuentro se compartió un diagnóstico general sobre la Trata de Personas por parte de las personas miembros de la Comisión, las nuevas modalidades de captación y además se informó sobre la incorporación al comité de Trata de los integrantes especializados del Ministerio de Salud, la Secretaría de Adicciones y la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) pertenecientes al Gobierno de la Provincia y desde el ámbito municipal, de la Secretaría de Géneros y Diversidad y la Secretaría de Salud.

En este contexto, la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez enfatizó sobre la importancia de “la mirada que ha tenido el Ministerio de Trabajo que nos ha permitido poder separar lo que es la trata laboral de lo que es la explotación y la precariedad, en trabajo en conjunto con el Ministerio de la Mujer”.

“En un país, y en un contexto mundial como el que estamos viviendo, es muy importante identificar las nuevas formas de trata. Creo que, permanentemente, debemos interpelar nuestras prácticas, revisar las nuevas definiciones y por sobre todas las cosas, poder mirar lo que ha generado el mercado de la trata y de la explotación. Un mercado, que con mucha inteligencia, va adelante que las reacciones del Estado. Es por eso que hoy estamos aquí, para poder hacer una reflexión colectiva”, concluyó Martínez.

En igual sentido se expresó el ministro de Trabajo, Omar Sereno invitó a la reflexión y a “estar alertas y preparados para saber por dónde evoluciona esta situación que destruye la dignidad de las personas, rompe el estado de derecho y disvalioso y negativo por donde lo veamos”.

Además, Sereno agradeció la presencia de todos los miembros de la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata y resaltó que “es importante que coordinemos las tareas de cese de infracciones, detecciones, prevención, acciones y castigo para que no se actúe por separado; que los Protocolos que podamos diseñar sean tomados con tiempo para que, con eficacia, podamos intervenir”.

La ministra de Salud, Gabriela Barbas, profundizó sobre el desarrollo de estas Sesiones: “Estos espacios de reflexión son únicos, el desafío es lograr que la información llegue a cada uno de los efectores, que no quede en un protocolo o en una guía. Hoy tenemos la ventaja de que hay una decisión política muy clara de profundizar en estos temas, tenemos que seguir trabajando intensamente para mejorar nuestras acciones y sostenerlas en el tiempo”.

Rita Segato, escritora, antropóloga y activista, acompañó el desarrollo de la Sesión. Segato expresó la importancia de que “la trata de personas sea tratada como uno de los grandes crímenes de la humanidad. Sin reflexión, no hay transformación y la transformación de la sociedad en los temas de género no es para las mujeres, no es un beneficio de las mujeres, el beneficio es para toda la sociedad y de la humanidad”.

El encuentro contó con la participación de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, Belén Sueldo; las Legisladoras Alejandra Piasco y Nadia Fernández; Sandra Trogo, Secretaria de Género, Diversidad y Gestión Vecinal de la Municipalidad de Córdoba; Elizabeth Bianchi, Secretaria de Trabajo; Dram Zully Risso, Secretaria Fiscalía General; Dr. Alberto Lozada, Fiscal Gral. Federal; Dr. Miguel Ceballos, Secretario de Derechos Humanos y Trata del Juzgado Federal Nro. 3; Dra. Ángeles Palacio de Arato, Vocal de la Cámara del Crimen; Dr. Franco Pilnik, Fiscal de Cibercrimen; Dra. Fanny Masary, representante de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; Marta Guerreño, responsable del Área de Atención Integral a las Mujeres Migrantes y sus Familias del Ministerio de la Mujer; el Hermano Marcelo Hidalgo del Programa “Casitas de la Orden de la Merced”; la Comisaria Mayor Lic. Nancy Ontivero de la Dirección de Control de Conducta Policial; el Dr. Javier Bellido, Secretario de Fiscalía de Cibercrimen; Cra. Claudia Bruno representante de RENATRE y Cria Mayor Lic. Yanina Dinero, Jefe de División Trata de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En este marco, la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata adhirió a la implementación del Registro Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT) y se presentó la Guía de Buenas Prácticas ante Personas en situación de Trata.

Trata de personas en Argentina

La Trata de Personas, es considerada como una de las formas más extremas de violencia contra la humanidad, y como la manifestación de la violación exacerbada de derechos humanos fundamentales; es un fenómeno delictivo en el que miles de personas son explotadas y por ende sometidas a las formas más crueles e inhumanas a las que pueda ser expuesto el ser humano, vulnerando, entre otros, el derecho a dignidad, a la libertad, a la integridad física, a la salud, a la seguridad, a la igualdad, a no ser sometido a esclavitud.

La Trata es una realidad en Argentina, y se presenta como país de origen, tránsito y destino de las víctimas. Es sancionada como delito en nuestro país el año 2008.

La provincia de Córdoba, desde el año 2012, cuenta con un organismo de asistencia a víctimas de trata de personas, dando cumplimiento al artículo 6 de la Ley Nacional 26.842, dicho organismo es la Dirección de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, perteneciente al Ministerio de la Mujer.

