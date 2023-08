Cooperativa estuvo representada en reunión por Fondo para Desarrollo Eléctrico Cooperativo

Estuvo representada por el Presidente, Ricardo Hofstetter y el Gerente, Rafael Capello.El ministro de Servicios Públicos, Fabián López, presidió la presentación del programa de Implementación del Fondo para el Desarrollo Eléctrico Cooperativo (Fodecoop).También, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Energético, Bartolomé Heredia; el director General De Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras, Ezequiel Turletto; el subsecretario de Coordinación y Administración, Gabriel Testagrossa; el presidente de Ersep, Mario Blanco; el presidente de EPEC, Luis Giovine; el aubsecretario de Cooperativas y Mutuales, Daniel Mousist; el presidente de Fecescor, Luis Castillo y el vicepresidente de FACE Córdoba, Juan Manuel Eula, entre otros.Este Fondo permitirá que las cooperativas del interior de Córdoba realicen inversiones en infraestructura eléctrica para mejorar la seguridad, el servicio y la eficiencia energética.Estará destinado al sector cooperativo, que representa un 70% del territorio de la provincia de Córdoba, y un 30% de la demanda.La iniciativa surge luego de la evaluación y relevamiento de la Secretaria de Desarrollo Energético con la colaboración de las federaciones Facecor y Fecescor. Apunta a la ejecución de obras de infraestructura e inversiones para el mejoramiento y modernización de los servicio de distribución y sub transmisión de energía eléctrica, para garantizar el acceso a todos los habitantes e industrias de la provincia, en condiciones de igualdad.El Fodecoop permitirá a 204 cooperativas eléctricas, y sobre todo a aquellas que por razones inherentes del mercado resignan inversiones en infraestructura eléctrica imprescindibles, puedan optimizar sus instalaciones y generar mejoras en la calidad del servicio y solucionar las problemáticas existentes.El Ministerio de Servicios Públicos será el organismo encargado de ejecutar y/o gestionar las obras de infraestructura eléctrica e inversiones que se ejecuten con este fondo, beneficiando a todo el sector cooperativo, que sirve al 70% del territorio de Córdoba y más del 30% de los usuarios total del sistema eléctrico provincial.Al respecto, el Gerente, Dr. Rafael Capello, expresó que “esto va a beneficiar a la Cooperativa para invertir en las Líneas de Media Tensión y la de 66 Kv. por ejemplo, en la repotenciación de estaciones transformadores, entre otras, que actualmente no se puede hacer porque no existe este fondo para las Cooperativas”.