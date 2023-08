Torneo Federal: Sp. Belgrano cayó en Villa Ramallo, pero sigue cuarto

0 0

Por el Torneo Federal A de Fútbol, Sportivo Belgrano de San Francisco perdió en su visita a Defensores de Belgrano por 3 a 2.

De esta manera no aprovechó la posibilidad de saltar a la tercer colocación de la Zona 3.

La “verde” sufrió una nueva derrota como visitante, frente a uno de los equipos más flojos del grupo, en Villa Ramallo.

Resultados 27° fecha

Defensores de Belgrano 3 (Jaime, Laena y Bonfigli) – Sportivo Belgrano 2 (Musarella –p- y Argüello)

DEPRO 3 (Gurnel, Robles y Echagüe) – Unión (S) 0

El Linqueño 0 – Douglas Haig 1 (López –p-)

Sportivo Las Parejas 0 – Gimnasia (CdU) 1 (Baltoré

Libre: Independiente (CH)

Posiciones

Douglas Haig 55

Independiente (CH) 40

Sportivo Las Parejas 37

Sportivo Belgrano 34

El Linqueño 30

Unión (S) 30

DEPRO 29

Defensores de Belgrano 25

Gimnasia (CdU) 23

Próxima fecha

DEPRO vs Sportivo Belgrano

Independiente (CH) vs Gimnasia (CdU)

Sportivo Las Parejas vs Douglas Haig

El Linqueño vs Unión (S)

Libre: Defensores de Belgrano

