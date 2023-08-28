Policía y Municipio realizaron operativos de control

Universal Medios admin 5 horas ago
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A través de un comunicado, la Comisaría de Brinkmann informó sobre los operativos de control llevados a cabo en forma conjunta con personal Municipal. Se trata de controles de tránsito, en sectores de Plazas y en comercios locales por diversos motivos.

INFORME

INTENSIFICAN CONTROLES EN BARRIOS DE LA CIUDAD- ZONAS COMERCIALES.

TRABAJOS EN CONJUNTOS CON PERSONAL MUNICIPAL EN TRANSITO Y SECTORES DE PLAZAS*DURANTE EL FIN DE SEMANA PERSONAL POLICIAL DE ESTA COMISARIA DISTRITO REALIZO TRABAJOS EN CONJUNTO CON PERSONAL MUNICIPAL REFORZANDO LOS CONTROLES Y OPERATIVOS SATURACION. SE INSTALARON CONTROLES VEHICULARES EN DISTINTOS PUNTOS Y ACCESOS DE LA CIUDAD A LOS FINES DE CONTROLAR A LAS PERSONAS QUE CIRCULABAN E IDENTIFICAR SU PROCEDENCIA. SE REALIZARON PATRULLAJES SOBRE TODO EN LOS ESPACIOS VERDES, PUBLICOS Y DE ESPARCIMIENTOS, REFUERZOS DE PATRULLAJES NOCTURNOS PARA FORTALECER LA PREVENCION EN TODA LA CIUDAD VELANDO POR LA SEGURIDAD PUBLICA. NO HUBO NOVEDADES DE RELEVANCIA Y SE AFECTARON VARIOS EFECTIVOS Y UNIDADES MOVILES EN DISTINTOS TURNOS EN ESPECIAL EN HORARIOS NOCTURNOS. Y SE REALIZO VARIOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ART. 111 DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SECUESTRANDO 5 MOTOCICLETAS.

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