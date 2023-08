Sub 18 de Voley de Centro, clasificó a la Copa Argentina

0 0

La categoría Sub 18 del Voley de Centro Social obtuvo el tercer puesto en la Copa Provincial disputada este fin de semana en la ciudad de Villa María.

Con un gran rendimiento de todo el equipo, las chicas lograron no solo posicionarse entre los tres mejores equipos de Córdoba si no también el pase a la Copa Argentina Sub 18 que se jugará en el mes de noviembre en Chapadmalal.

Histórico suceso para el Voley de Centro Social, que con este logro se convierte en el único club de la Liga Morterense en completar podios provinciales en las 5 categorías formativas.

La categoría Sub 12 obtuvo el 4° puesto, Sub 13 fue campeona, Sub 14 3° puesto, Sub 16 subcampeona, y ahora Sub 18 se coloca en el 3° puesto.

