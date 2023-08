Jueves y Viernes: 5° Congreso RAAC. Hay 5 mil inscriptos

0 0

El 5° Congreso RAAC, organizado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, se realiza este jueves 31 de agosto y viernes 1 de septiembre, en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos.

Se trata de un evento científico, gratuito y abierto a toda la comunidad, que muestra el trabajo que se desarrolla en distintas partes del mundo sobre la temática de las adicciones e invita a reflexionar sobre los desafíos de esta problemática.

Ya son más de 5 mil personas las que reservaron su lugar en estas jornadas y las inscripciones continúan abiertas.

El evento se desarrollará en siete modalidades de presentación, con la participación de más de 100 disertantes nacionales e internacionales.

Además, habrá ocho salas en simultáneo. Esta quinta edición contará con la novedad de la Expo prevención en escenario 360, que abarcará charlas interactivas y atractivas dirigidas al público general sobre vínculos saludables, crianza positiva, grooming, entre otros temas de interés.

También se llevarán adelante encuentros de nivel nacional e internacional con la participación de representantes de la International Society of Substance Use Professionals (ISSUP); la agrupación latinoamericana ERAdicciones; autoridades de ONG’s de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA).

Entre las y los disertantes destacados que se presentarán en esta edición, se encuentran: Iván Montoya (director de Terapéutica y Consecuencias Médicas en el Instituto Nacional de Abuso de Drogas del Instituto Nacional de Salud de EE.UU); Jimena Kalawski (jefa de Reducción de la Demanda – CICAD – OEA); Daniel Martínez Aldunate (director del Instituto del Bienestar y Fundador de ERAdicciones); Lorena Contreras (psicóloga y máster en adicciones); Marcos Díaz Videla (licenciado y doctor en Psicología. Dedicado a Antrozoología); Pablo Gagliesi (médico psiquiatra, entrenador oficial en terapia conductual dialéctica); Demian Rodante (investigador de la Facultad de medicina de la UBA. Creador de la App Calma); entre otros/as.

En el evento también estarán presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, profesionales de la salud, referentes del sector público y privado, de universidades, organizaciones sociales que trabajan en la temática y la comunidad en general.

El Congreso RAAC incluirá las siguientes actividades especiales:

-Expo Prevención: Charlas interactivas y atractivas en un escenario 360, con temáticas sobre sobre vínculos saludables, crianza positiva, grooming, entre otras.

-Conferencias en simultáneo: Expertos y expertas brindarán disertaciones de las temáticas específicas del congreso.

-Mesas redondas: Mesas interdisciplinarias para dialogar sobre los diferentes ejes del congreso.

-Talleres: Espacios de trabajo y diálogo sobre suicidio, entrevista motivacional, prevención de recaídas y mucho más.

-Capítulo Legislativo– «Innovando respuestas a nivel parlamentario para la prevención y asistencia de las adicciones”: Reunión entre legisladores y legisladoras de todo el país para dialogar e intercambiar experiencias sobre adicciones.

-Encuentro ISSUP-ERADICCIONES- FONGA: Espacios de intercambio de experiencias y debate de ideas entre integrantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales con el fin de elaborar propuestas de trabajo hacia el futuro.

-Presentación de pósters: Exposición de resultados de investigaciones de forma gráfica, disponible a lo largo de los dos días del congreso.

-Presentación de trabajos libres: Exposición de investigaciones presentadas al Congreso por parte de sus autores y autoras.

-Cierre y entrega de certificados del Curso de Promotores Territoriales: Junto con el Ministerio de Vinculación Comunitaria, se llevará adelante esta actividad destinada a más de 300 referentes barriales de la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que el Congreso tuvo cuatro ediciones anteriores, en 2017, 2018, 2019 y 2022, en esta última llegó a convocar a más de 5000 personas de todo el país. Además cuenta con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba para cada persona que asiste.

Los ejes temáticos que se tratarán en esta quinta edición son: políticas públicas nacionales e internacionales, medicina de adicciones, prevención y recursos asistenciales.

Para más información, ingresar a https://www.congresoraac.com/

