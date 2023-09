Basquet Femenino U17 de Centro Social, juega por la Liga Federal Formativa y agenda del finde

0 0

Las campeonas provinciales de Basquet Femenino U17 de Centro Social tendrán otro fin de semana histórico, ya que jugarán por la Liga Federal Formativa.

Será en condición de local, recibiendo al Club Alberdi de Villa Mercedes, San Luis; jugarán el sábado, desde las 21 horas, y el domingo, desde las 11 de la mañana. El mejor equipo entre estos dos partidos clasificará a la próxima fase de este importante torneo de nivel nacional, donde juegan los campeones y subcampeones de cada provincia. Además, nuevamente doble fecha para la categoría U13 en la Liga Provincial de Clubes:Centro recibirá a Tiro Federal, el sábado desde las 18 horas (previo al partido de U17), y a San Isidro de San Francisco, el domingo desde las 13 horas (luego del partido de U17). Los partidos corresponden a las fechas 6 y 7 respectivamente.

VOLEY

El viernes por la noche, todas las categorías formativas desde Sub 12 hasta Sub 18 viajarán a Chipión para disputar la fecha 4 del Torneo Clausura de la Morterense. Además, los días sábado y domingo, las chicas de las categorías Sub 14 y Sub 18 estarán participando del Torneo Internacional Abierto organizado por El Tala de San Francisco.

KARATE

En la jornada del domingo los alumnos de las categorías Escuelita, Cadete y Graduados del Dojo Carlos Franco de Centro Social viajarán a Porteña para participar del Torneo Provincial Intertestilos.Los karatekas Rojinegros estarán acompañados por los Coachs, Brenda Czech, Adrián Alaniz y María Rosa Sobrero, que además oficiará de árbitro de la competencia.

BOCHAS

Los jugadores del Club estarán participando este fin de semana en el Torneo de San Isidro de Porteña. El mismo tendrá modalidad Mano a Mano.El Club tendrá representantes tanto en Primera como en Segunda y Tercera Categoría.

TENIS

Los días sábado y domingo el tenis de Centro Social organiza el Primer Torneo Interno. La competencia tendrá modalidad Dobles y participan jugadores de categorías A, B y C.

PADEL

Este fin de semana comienza la fecha 8 del Circuito APC.Las canchas de Centro Social serán subsede del Torneo de caballeros, que en este caso, tendrá como protagonistas a las categorías pares, siendo el organizador principal el club Porteña Asociación.Por el lado de damas el torneo tendrá como organizador principal al club Nueve de Morteros, y las categorías impares serán las protagonistas.Mucha representación Rojinegra tanto en damas como en caballeros, que desde el día jueves comenzarán con su actividad.

FUTBOL

Continúa el Torneo Clausura en categorías inferiores y los chicos de Centro Social visitan este sábado en el clásico a San Jorge por la fecha 5.

Jugarán desde el mediodía en las siete divisiones de liga, como así también el torneo zonal en Infantil y Pre Juvenil.

En categorías mayores, Centro Social, puntero del Clausura y de la tabla anual, recibe este domingo a San Jorge en el clásico de Brinkmann, por la 7° y última fecha de la competencia.

Gran expectativa ya que se define la tabla de posiciones, más allá de que el Rojinegro ya aseguró su lugar tanto en las semifinales de este torneo como en el próximo torneo Absoluto.

Los partidos serán desde las 14 en reserva y 16 horas en primera división.

BÁSQUET

La Liga Morterense confirmó que el comienzo del Torneo Clausura de Basquet Masculino comenzará el viernes 8 de septiembre, por lo tanto, todas las categorías de Centro retomarán la actividad oficial en dicho fin de semana.

