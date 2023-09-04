Club Bertossi Fútbol: Cumplieron con una nueva fecha en Seniors y Súper Seniors

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El Fútbol Seniors y Súper Seniors de Club Bertossi de Brinkmann, tuvo actividad durante la jornada del sábado. Tanto en condición de local, como así también de visitante.
EL SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE EL EQUIPO DE FÚTBOL SENIOR DEL CLUB, DISPUTARON UNA NUEVA FECHA DE LA LIGA MORTERENSE EN LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DEPORTIVO CANCHA CLUB BERTOSSI
LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
BARRIÓ BERTOSSI 0 BARRIO JARDÍN 1
BARRIO NORTE 1 AMELIA 0
GORCHS 0 VECINAL ESTE 1
PAQUITA 1 ROCA 4 .
EL EQUIPO SÚPER SENIOR JUGO UNA NUEVA FECHA DE SU LIGA EN LA CIUDAD DE MORTEROS, CANCHA ALVARADO.
EL RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:
BERTOSSI 0 VETERANOS DE MORTEROS 4