Club Bertossi Fútbol: Cumplieron con una nueva fecha en Seniors y Súper Seniors

Universal Medios admin 3 horas ago
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El Fútbol Seniors y Súper Seniors de Club Bertossi de Brinkmann, tuvo actividad durante la jornada del sábado. Tanto en condición de local, como así también de visitante.

EL SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE EL EQUIPO DE FÚTBOL SENIOR DEL CLUB, DISPUTARON UNA NUEVA FECHA DE LA LIGA MORTERENSE EN LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DEPORTIVO CANCHA CLUB BERTOSSI

LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

BARRIÓ BERTOSSI 0 🆚 BARRIO JARDÍN 1

BARRIO NORTE 1 🆚 AMELIA 0

GORCHS 0 🆚 VECINAL ESTE 1

PAQUITA 1 🆚 ROCA 4 .

EL EQUIPO SÚPER SENIOR JUGO UNA NUEVA FECHA DE SU LIGA EN LA CIUDAD DE MORTEROS, CANCHA ALVARADO.

EL RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:

BERTOSSI 0 🆚 VETERANOS DE MORTEROS 4

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