Karatecas del «Dojo Carlos Franco» en Torneo Interestilos y resto de la agenda

Los alumnos de las categorías Escuelita, Cadetes y Graduados del «Dojo Carlos Franco» de Centro Social, participaron del Torneo Interprovincial de Interestilos.

La competencia se realizó en las instalaciones del Club Porteña Asociación y los alumnos Rojinegros consiguieron muy buenos resultados.

Juan Cortez: 3º Kata.

Teo Almada: 3º Kumite.

Tomás Cabrera: 2º Kata.

Ignacio Vercelli: 1º Kata.

Catalina Czech: 1º Kata y 1º Kumite.

Felipe Contreras: 1º Kata y 2º Kumite.

Juan Williner: 1º Kata, 1º Kumite y 1º Kata por equipos.

Matias Milanesio: 1º Kata por equipos y 2º Kumite.

Pedro Tiranti: 2º Kata y 2º Kumite.

Bautista Arnaudo: 1º Kata por equipos y 2º Kumite.

Participó además Octavio Godoy. Todos ellos estuvieron a cargo de los coach Adrián Alaniz, Brenda Czech y María Rosa Sobrero, que a su vez se desempeñó como árbitro.

TENIS

Debido a las condiciones climáticas, el Primer Torneo Interno organizado por Centro Social en el que iban a participar las categorías A, B Y C debió suspenderse y será reprogramado para el fin de semana próximo.

PADEL

Este fin de semana se jugó parcialmente la fecha 7 del circuito APC, ya que, debido a las condiciones climáticas, el torneo de caballeros debió suspenderse, mientras que las damas pudieron continuar con la actividad normalmente jugando en las instalaciones cerradas del Club Tiro Federal de Morteros.

La competencia reunió a todas las jugadoras de las categorías impares, en las que el Padel Rojinegro aportó mucha participación y resultados:

7ma categoría:

Semifinales para la dupla de Centro Social Mónica Castillo / María Marenchino.

Octavos de final para la pareja Rojinegra Araceli Rivero / Natalia Pratto.

Participaron además en esta categoría Marianela Racca, Natacha Beltramino, Daniela Comba, Florencia Giaveno, Jésica Vivas y Antonella Morini.

5ta categoría:

Participó de la competencia la jugadora de Centro Social Ana Poletto.

Cabe destacar que el torneo de caballeros se disputó hasta la instancia de 16avos de final. Será reprogramado para el fin de semana próximo y nuestras canchas, como lo fue durante los días jueves, viernes y sábado, serán subsede.

VOLEY

Las categorías Sub 18 y Sub 14 del Voley Rojinegro participaron a lo largo de este fin de semana del Torneo Nacional Abierto organizado por El Tala de San Francisco.

Las dos categorías completaron una muy buena fase de grupos, tras terminar en el primer lugar ganando todos sus partidos.

Luego en el triangular, las chicas de Sub 18 quedarían a un paso de la gran final, tras caer ante Unión de San Guillermo por 2-0, mientras que la categoría Sub 14 no pudo acceder a la semifinal ya que perdería ante Rowing de Paraná.

Cabe aclarar que la fecha de Liga Morterense donde Centro visitaba a Social de Chipión fue reprogramada.

BOCHAS

Este fin de semana los bochófilos de Centro Social estuvieron presentes en el Campeonato de San Isidro de Porteña, que tuvo modalidad Mano a Mano.

Los chicos jugaron en la sub sede Club San Jorge de nuestra ciudad.

El Rojinegro presentó un total de once jugadores entre Primera, Segunda y Tercera categoría.

En Primera representó al Club Fabián Peralta.

En Segunda quiénes representaron al Rojinegro fueron Damián Lopez, Nestor Peralta, Walter Tevez, Eduardo Vivas, Darío Almaraz y Cristian Leiva.

Mientras que en Tercera participaron Fabian Tosolini, Alejandro Nuñez, Samuel Lescano y Ariel Ludueña.

FUTBOL

En la jornada del domingo, Centro Social recibió en categorías mayores a San Jorge en el clásico de Brinkmann por la última fecha de la Liga Regional.

En primera división, en un partido parejo, no se sacaron ventajas y terminó 0 a 0.

Con este resultado, el Rojinegro finalizó el torneo como único líder, con 15 puntos, y clasificó a las semifinales. En dicha instancia, estará recibiendo a Sportivo Suardi el próximo domingo.

Recordamos que Centro ya había confirmado su lugar también en el próximo Torneo Absoluto.

En reserva, fue victoria visitante por 1 a 0.

Además, el día sábado, las categorías inferiores de Centro también jugaron el cásico, en este caso en condición de visitante.

Resultados:

– Décima: empate 1 a 1 (Manu Amprimo).

– Promocional: derrota 2 a 0.

– Octava: derrota 1 a 0.

– Pre Infantil: derrota 1 a 0.

– Infantil: derrota 2 a 0.

– Pre Juvenil: empate 0 a 0.

– Juvenil: derrota 3 a 2 (Santiago Dalmasso y Santiago Vicens).

En la próxima, los chicos de Centro recibirán a 9 de Freyre.

BASQUET

La categoría U13 del básquet femenino del Club recibió el jueves por la noche a Tiro Federal por la final de la Copa de Oro del Torneo Apertura de la Liga Morterense.

Fue victoria para las chicas del Rojinegro por 86-65, quedándose de esta manera con el máximo trofeo.

Con estos resultados, Centro Social es campeón del Apertura en las tres categorías formativas: U13, U15 y U17.

Además de la final del día jueves, las chicas de U13 tuvieron fecha doble por la Liga Provincial de Clubes:

El sábado, previo al partido de U17, recibieron a Tiro Federal de Morteros por la fecha 6. Allí fue victoria del Rojinegro por 60-35.

Ya el día domingo, posterior al partido de U17, ganaron nuevamente, en este caso por 80-28 sobre San Isidro de San Francisco.

Por otro lado, la categoría U17 vivió otro fin de semana histórico, participando y logrando la clasificación a la siguiente fase de la Liga Federal Formativa organizada por la Confederación Argentina de Básquet.

El equipo de Centro recibió en Brinkmann a Alberdi de Villa Mercedes, San Luis, los días sábado y domingo.

El primer juego, el sábado, terminó con amplia victoria local 86-24.

Luego, en la jornada del domingo, las chicas de Centro volvieron a ganar, en este caso por 74-29, accediendo así a la próxima ronda del importante torneo nacional, donde esperan rival y fecha de juego.

