Morteros: Fuerte rechazo del Gobierno Municipal a los dichos del Secretario Scotto sobre el Basural

0 0

Read Time: 2 Minute, 54 Second

El Intendente Municipal de Morteros Dr. José Bría, acompañado del Secretario de Ambiente Ricardo Ludueña y todos los integrantes del Ejecutivo, rechazaron de manera “contundente” las declaraciones formuladas por el Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba Juan Carlos Scotto, en su visita a la región.

Horas atrás Scotto habló del “estado del Basural de Morteros”, indicando que falta muchísimo, que “le gustaría ver mayor voluntad del Gobierno Municipal, en resolver la problemática como es la cicatrización de los basurales a cielo abierto”.

Las declaraciones causaron malestar, por lo que las autoridades Municipales convocaron a una conferencia de prensa para dar respuesta a los dichos de Scotto.

En primer lugar, el Intendente agradeció la presencia de los medios, y el Secretario del Area Ricardo Ludueña hizo una breve introducción, reseñando los trabajos que se llevaron a cabo en este último tiempo, parte de lo que se concretó con un aporte del Gobierno de Córdoba de 7 millones de pesos, pero que lo prometido en su momento ascendía a 20 millones…

Ludueña: “A partir de la inquietud del Gobierno de la Provincia de eliminar los Basurales a cielo abierto, comienza a venir a Morteros Javier Cortese para recorrer varias veces el basural, y con su experiencia nos dijo que hay que hacer una determinada serie de trabajos… del total solicitado, 20 millones, se asignan 7, o sea que queda pendiente un total de 13 millones… para lo que es Morteros, 6 hectáreas de basural, y un total de 25 mil habitantes…. Con el asesoramiento del funcionario se fijó cuales iban a ser los sectores para cicatrizar… y es lo que se hizo hasta el momento…

Cortese estaba al tanto de lo que se podía realizar, por eso estamos orgullosos de lo que se logró con los elementos que tenemos… posteriormente al incendio de octubre de 2022, el Municipio invirtió 3 millones de pesos en una retropala que se contrató a San Francisco durante 14 días para aplanarlo todo, y luego se invirtió en cámaras para monitorear las 24 horas…

Ludueña ratificó que “Scotto no habló con Cortese… es más, Scotto le consultó porque habían hecho el trabajo así, y le respondió que con el asesoramiento de Cortese… o sea que el Secretario no estaba al tanto… o no habló con el asesor antes de venir a Morteros…

Lo que estaría faltando de esas tres hectáreas es colocarle la tierra encima… lo que demandaría una inversión muy grande…

Por su parte el Intendente Bría expresó en primer lugar que la respuesta es desconocimiento o mala intención, o mala comunicación… Quiero contraponer nuestra actitud y compromiso, siempre miramos de frente al ambiente, nunca le dimos la espalda… tenemos los pantalones largos bien puestos… y considero que el Secretario tuvo un mal día o desconocimiento o mala intención… yo creo que se equivocó, que le faltó el respeto a los Morterenses, por todo lo que se ha venido haciendo en esta materia…

Gandino dijo: El día que vino el Secretario también estaban representantes del futuro Gobierno… ellos vieron esta situación, y también fue un destrato hacia ellos, ni siquiera los saludó antes de retirarse…

Bría agregó que «en las últimas horas veíamos que con bombos y platillos se anunciaba la entrega por parte del Gobierno que entregaban a Freyre 12 millones de pesos… un basural de 2 hectáreas y una población de 7 mil habitantes… si nos daban los 20 millones de pesos, iban a encontrar una cancha de golf…

AMPLIAREMOS- COBERTURA UNIVERSALMEDIOS

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn