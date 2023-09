Comité Federal de Transporte reclama a la Nación distribución equitativa de subsidios

0 0

En un nuevo plenario que tuvo sede en Córdoba, los secretarios de Transporte del país nucleados en el Comité Federal de Transporte (Cofetra) elevaron nuevamente a la Nación el reclamo por una distribución equitativa de los subsidios y la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en todo el país.

Según expresa el comunicado que los representantes firmaron al final del encuentro, “las provincias unánimemente coincidieron en la necesidad de elevar a los legisladores nacionales de sus jurisdicciones que integren la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la necesidad de incluir en el proyecto de Presupuesto 2024 los fondos necesarios para asegurar los sistemas de transporte público de pasajeros del interior del país”.

“Desde Cofetra una vez más, y por unanimidad, estamos exigiendo al Gobierno nacional que agilice la firma de la adenda que nos garantice el envío de los fondos necesarios para los meses que restan del año y actualicen las sumas a distribuir, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país. Asimismo, estamos insistiendo en que achiquen la brecha en la discriminación que sufrimos con los recursos que destinan al AMBA frente a los que envían a las provincias”, precisó Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba y presidente de Cofetra.

Por su parte, el secretario de Transporte de Neuquén, Juan Ciarrocca, valoró la instancia de diálogo que tuvo lugar en Córdoba y que es “clave para delinear políticas públicas de transporte que beneficien a todas las provincias” y agregó: “Queremos que el Gobierno nacional tenga una mirada integral más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no puede quedar en manos de las provincias el sostenimiento de los sistemas de transporte”.

Implementación de la SUBE

Otro punto clave de debate fue la aplicación de la tarjeta SUBE en las provincias. Sobre ese punto, las autoridades expresaron “que es la autoridad nacional quien debe proveer los elementos necesarios para su implementación” y en ese sentido reclamaron al Gobierno nacional: “que mejore los tiempos de respuesta y soporte del servicio; la posibilidad de integrar SUBE con otros sistemas homologados en las jurisdicciones y que no se impongan sanciones a las jurisdicciones que aún no tienen implementado el sistema, teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de las provincias, ya que todas han firmado los compromisos de adhesión al sistema”.

“Todas las jurisdicciones hemos suscrito la intención de adherir al sistema de pago electrónico. La demora en la puesta en marcha obedece a la falta de provisión de elementos por parte del Gobierno nacional, principalmente de validadoras. Y hay que decir además que se necesita una gestión más eficiente del sistema donde ya se encuentra operando, tanto en el soporte como en el mantenimiento de los equipos”, puntualizó Manuel López, representante de la provincia de Mendoza y secretario de Cofetra.

De la asamblea participaron referentes de las provincias de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, La Rioja y Salta, entre otros.

