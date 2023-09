San Jorge de Brinkmann se prepara para celebrar su 65° aniversario

0 0

Read Time: 1 Minute, 48 Second

El Club Atlético y Cultural San Jorge prepara la Fiesta del 65° Aniversario. La cena y acto será el sábado 7 de octubre de 2023 desde las 21 horas.

Asimismo se pone en marcha una extensa agenda de actividades previstas hasta el día domingo venidero.

*ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA SEMANA*

*BOCHAS*

Sábado 23/9

Culmina el torneo organizado por San Jorge. Queda pendiente la definición en Tercera categoría. Desde las 14,30 juegan La Florida de San Francisco Vs. Belgrano de Sunchales. Y espera la definición el equipo de San Jorge formado por Ignacio Utrera, Rubén Angulo y Maxi Oitana.

Domingo 24/9

Los jugadores de San Jorge participarán del Torneo del Freyre Bochas Club, en las tres categorías en modalidad pareja.

*FÚTBOL MAYOR*

San Jorge visita a Centro Social para jugar la Gran Final de la Zona Norte.

El partido se juega desde las 16 hs.

Se podrán comprar entradas anticipadas para la parcialidad visitante en la secretaría del club.

*FÚTBOL INFANTIL*

Sábado 23/9.

Se juega el clásico en menores.

San Jorge visita a Centro Social. A partir de las 12 hs con las siete categorías puntuables.

Y desde las 11,30 por el zonal se juegan en simultáneo categorías Pre juvenil e Infantil.

*FÚTBOL FEMENINO*

Domingo 24/9 San Jorge juega la segunda fecha del Absoluto en Las Varillas (cancha de Mitre) Vs. El Fortín Sport Club.

El calendario de partidos es el siguiente:

Cat. Juvenil. El Fortín no tiene esa categoría por lo que no juega San Jorge. Juegan Mitre Vs. Unión de Alicia.

Cat. Infantil. 12 hs. San Jorge vs. El Fortín.

Cat. Primera. 13 hs. San Jorge vs. El Fortín. Y Mitre Vs. Unión.

*NEWCOM*

Domingo 24/9.

9 hs. San Jorge viaja a Zenón Pereyra para jugar una nueva fecha del Torneo Tres Provincias.

*VÓLEY*

*ESCUELITA*

Domingo 24/9. Los más pequeños participan del Encuentro de mini vóley organizado por Cultural de La Paquita.

*MENORES*

Sábado 23/9. 9 hs. San Jorge viaja a Morteros para jugar una nueva fecha de la Liga con Tiro Federal.

*PRIMERA*

Sábado 23/9 desde las 19,30.

Las chicas de primera reciben al Social de Chipión.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn