Cuenta regresiva para el Desafío eSports Córdoba

Comienza la cuenta regresiva para Desafío eSports Córdoba, un nuevo evento gamer que contará con un sinfín de actividades para disfrutar en familia. La cita es el sábado 7 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, con entrada libre y gratuita.

A partir de las 17, la comunidad gamer y el público general que asista al evento se encontrarán con competencias de FIFA, League of Legends, Valorant, Minecraft, Free Fire y el Cuadrangular de Fútbol Electrónico entre Talleres, Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba. Pero eso no es todo. También habrá simuladores de automovilismo y realidad virtual, arcades retro, competencias de Just Dance, cosplay, fútbol tenis, música en vivo, food trucks y otras propuestas interactivas e informativas pensadas para todos los miembros de la familia. El propósito de este nuevo evento es continuar acercando de manera responsable los videojuegos a los ciudadanos, visibilizando la industria local y despertando vocaciones tecnológicas en los más jóvenes.

Cómo participar de los torneos

Quienes deseen participar de las competencias, podrán anotarse hasta el 5 de octubre (cupos limitados). A continuación, los formularios de inscripción y el reglamento de los torneos que se desarrollarán de manera presencial el sábado 7 de octubre.

Torneo de FIFA

Está destinado a mayores de 12 años. Los menores de edad que deseen participar del torneo deberán asistir acompañados de su padre, madre y/o tutor.

Se realizará bajo el formato Playoff/ eliminación directa.

Los participantes deberán contar con una cuenta de PSN.

La modalidad de los enfrentamientos será de 1vs1.

Formulario de inscripción, AQUÍ.

Reglamento del torneo, AQUÍ.

Torneo de Valorant

Está destinado a mayores de 16 años que tengan una cuenta de Valorant. Los menores de edad que deseen participar del torneo deberán asistir acompañados de su padre, madre y/o tutor.

Las partidas serán en formato 1vs1.

Formulario de inscripción, AQUÍ.

Reglamento del torneo, AQUÍ.

Torneo de League of Legends

Está destinado a mayores de 16 años. Los menores de edad que deseen participar del torneo deberán asistir acompañados de su padre, madre y/o tutor.

Las partidas serán en formato 1vs1.

Formulario de inscripción, AQUÍ.

Reglamento del torneo, AQUÍ.

Torneo de Minecraft

Podrán participar niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad.

Los participantes, por ser menores de edad, deberán enviar una nota de autorización firmada por padre, madre o tutor legal. El modelo de autorización está disponible en este enlace. El documento debe ser descargado, completado y adjuntado al formulario de inscripción.

Cada equipo estará conformado por 2 jugadores.

El torneo estará compuesto por una fase denominada Ronda de exhibiciones.

Cada equipo deberá resolver, de manera simultánea con otros equipos, una serie de desafíos de construcción que el organizador planteará. La cantidad de desafíos será informada previo a la partida.

Formulario de inscripción, AQUÍ.

Reglamento del torneo, AQUÍ.

Torneo Mobile de Free Fire

Está destinado a mayores de 14 años. Los menores de edad que deseen participar del torneo deberán asistir acompañados de su padre, madre y/o tutor.

Podrán anotarse por escuadra o en forma individual (no está permitido hacerlo en ambas formas). Luego, desde la organización, serán agrupados en sus respectivos equipos.

