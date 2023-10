Basquet Liga Cordobesa: Triunfos de Nueve de Morteros, Unión SG. y Nueve de Freyre

0 0

El Basquet de la Liga Cordobesa (pre-federal) tuvo su continuidad el fin de semana, en su fase regular. Con victorias de Nueve de Morteros, Unión de San Guillermo y Nueve de Freyre.

En tanto Tiro Federal perdió en Río Cuarto.

Resultados

Grupo A

Gorriones Río IV 49 – Bochas Colonia Caroya 75

Alianza Jesús María 54 – Unión de San Guillermo 91

C. A. 9 de Julio Freyre 66 – C. C. Alberdi Río IV 64

Posiciones: Bochas 16- Nueve de Freyre 13- Unión San Guillermo 13- Alianza Jesús 10- Gorriones RC 10- Alberdi Río IV 10.

En tanto, en la ZONA B, que ya había arrancado el jueves, se completó con dos juegos donde Universitario cayó por 15 frente a 9 de Julio de Morteros. Además, Banda Norte dio cuenta con claridad de Tiro Federal.

Grupo B

Acción Juvenil Río IV 50 – Matienzo 72

C. A. Universitario 85 – Nueve de Julio Morteros 100

Banda Norte Río IV 93 – Tiro Federal Morteros 61

Posiciones: Nueve de Morteros 15- Matienzo 14- Banda Norte 13- Tiro Federal 11- Universitario 10- Acción Juvenil 9.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

