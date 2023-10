Sp. Belgrano de San Francisco clasificó a la siguiente etapa. Ahora va por Copa Argentina

0 0

Read Time: 43 Second

Sportivo Belgrano de San Francisco le ganó a Unión de Sunchales por 2 a 1. De esta manera se clasificó a la segunda fase del Torneo Federal A.

En otro de los objetivos, la «Verde» tiene chances de clasificar para la Copa Argentina.

Resultados 34° fecha

Unión (S) 1 (Schonfeld) – Sportivo Belgrano 2 (Flores y Núñez)

Douglas Haig 3 (Johansen, Cabalucci y Mauri) – Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (CdU) 1 (Luna) – DEPRO 1 (Robles)

Independiente (CH) 3 (Slimens, Funes y Bassi) – El Linqueño 2 (Cuello y Serrano)

Libre: Sportivo Las Parejas

Posiciones:

Douglas Haig 66

Independiente (CH) 49

Sportivo Belgrano 47

Sportivo Las Parejas 41

El Linqueño 40

DEPRO 37

Unión (S) 34

Gimnasia (CdU) 33

Defensores de Belgrano 32

Próxima fecha:

Sportivo Las Parejas vs Independiente (CH)

El Linqueño vs Gimnasia (CdU)

DEPRO vs Douglas Haig

Defensores de Belgrano vs Unión (S)

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn